Eve Thermo: Heizungsregler im Doppelpack (fast) zum halben Preis

Der Onlinehändler Cyberport ist wieder mit preisreduzierten Eve-Thermostaten am Start. Wer sich die mit HomeKit kompatiblen Heizungsregler zulegen will, bekommt im Rahmen der Aktion „Cybersale“ momentan das Zweierpack für 72,90 Euro, als regulären Preis gibt der Händler 128,90 Euro an.

Im Angebot sind bei Cyberport nicht nur die Thermostate der aktuellen dritten Generation, sondern auch eine Reihe weiterer Smarthome-Produkte von Eve. Eine Übersicht mit weiteren Aktionspaketen findet im unteren Bereich der Angebotsseite.

Eve Thermo erfordert keine Bridge, die Verbindungsvariante über Bluetooth ist allerdings mit den bekannten Einschränkungen verbunden. So ist die Reichweite der Geräte abhängig von den Räumlichkeiten teils stark begrenzt. Nicht ohne Grund bietet Eve mit dem Range Extender eine optionale Zusatz-Hardware zur Reichweitenverlängerung an.