Bildungsmesse Didacta: Apple hält Classroom-Workshops ab

Apple wird in diesem Jahr wieder auf der Bildungsmesse Didacta in Stuttgart vertreten sein. Der Hersteller bietet im Rahmen der Veranstaltung Kreativitäts-Workshops mit Fokus auf das iPad an.

Nehmen Sie an einer spannenden Lernerfahrung teil, die nur mit dem iPad möglich ist. Zeigen Sie Ihre Kreativität mit Zeichnungen, Fotografie, Videos, Musik, Programmieren und Augmented Reality. Führen Sie interaktive, spannende Aktivitäten durch, und nehmen Sie Ihre Projekte dann mit nach Hause und teilen Sie sie mit Kollegen.

Die anderthalbstündigen Veranstaltungen mit dem Titel „Apple Classroom – Kreativität entdecken“ zielen auf Lehrkräfte und sonstige im Bildungsbetrieb tätige Menschen und finden im Rahmen der Messe vom 24. bis 27. März jeweils dreimal täglich um 10.30 Uhr, 13 Uhr und 15.30 Uhr im Kongresszentrum der Messe Stuttgart statt. Eine vorherige Online-Registrierung wird vorausgesetzt.

Die Veranstalter der der Messe weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Durchführung trotz der Corona-Virus-Epidemie weiter geplant ist. Aktuelle Informationen zu diesem Thema werden jeweils hier veröffentlicht.