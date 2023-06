Eve Play: Neues Audiogerät erhält Zulassung

Erst kürzlich hatte der Zubehör-Anbieter die Übernahme durch den Schweizer ABB-Konzern bekanntgegeben . Hier wird Eve künftig den ABB-Geschäftsbereich „Building and Home Automation Solutions“ fortan als Hausmarke „Eve by ABB“ ergänzen, soll aber weiterhin unabhängig geführt werden und wird das bisherige Geräte-Portfolio auch weiterhin anbieten.

Insert

You are going to send email to