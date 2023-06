EverFrost Verkaufsstart: App-Kühlbox mit Akku – die Preise stehen fest

Was im Frühjahr als Kickstarter-Kampagne startete, hat es nun auch in den Handel geschafft. Mit leichter Verzögerung zur EcoFlow GLACIER hat der Zubehör-Anbieter Anker heute seine ebenfalls App-gesteuerte Akku-Kühlbox in den Handel gebracht und biete diese ab sofort in drei unterschiedlichen Ausbaustufen an.

In drei Größen erhältlich

So wird die Anker EverFrost mit 33 , 43 und 53 Liter Volumen angeboten. Das größte Modell besitzt dabei zwei getrennt voneinander konfigurierbare Kühlzonen, die eine Trennung zwischen mobilem Kühl- und Gefrierschrank zulassen.

Die Preise im Vergleich

Im Gegensatz zu EcoFlow-Konkurrenz, bei der der Akku als optionales Zubehör angeboten wird, sich aber nicht im Lieferumfang der Box befindet, werden die Anker-Modelle alle mit einem 299 Wattstunden starken Akku ausgeliefert, der nicht nur die Kühlbox speist, sondern auch USB-Anschlüsse für das Laden mobiler Endgeräte zur Verfügung stellt.

Zur Erinnerung: Bei der EcoFlow-Kühlbox, die wir Mitte Mai ausführlich besprochen haben, kostet der Akku einzeln 299 Euro.

42 Stunden Akku-Dauerbetrieb

Nach Angaben des Hersteller ist das kleinste EverFrost-Modell in der Lage mit einer Akkuladung eine konstante Innentemperatur von 4 °C über 42 Stunden hinweg zu halten. Über die offizielle App des Herstellers lässt sich die Innenraumtemperatur prüfen die anzusteuernde Soll-Temperatur festlegen.

Günstige Alternative von Vevor

Neben den Luxus-Kühlboxen von Anker, EcoFlow und Dometic bietet der Werkzeug- und Maschinenhändler Vevor eine hervorragende Budget-Alternative mit App-Steuerung an, die wir Anfang des Monats besprochen haben. Diese kostet mit dem Coupon-Code ITCK nur 257,99 Euro. In Sachen Kühlbox auf ifun.de vertreten: