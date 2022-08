Eve Aqua: Neues Modell der HomeKit-Bewässerungssteuerung verfügbar

Die Vorgängerversion von Eve Aqua wird derzeit ebenfalls noch angeboten und ist aktuell zum reduzierten Preis von 87 Euro erhältlich. Ihr erkennt das alte Modell an den rundlicheren Gehäuseformen und der kleineren Taste an der Front. Achtet generell darauf, dass neben der neuen dritten Generation nur die zweite Generation von Eve Aqua neben Bluetooth auch über Thread funken kann. Die erste Version von 2018 versteht sich ausschließlich auf das Bluetooth-Protokoll.

Damit sich Eve Aqua in Apples Heimautomatisierung einbinden lässt, wird eine Verbindung zu einem HomeKit-Hub vorausgesetzt. Das Gerät kann entweder per Bluetooth oder Thread mit einem Apple TV oder HomePod kommunizieren. Für Thread-Verbindungen wird ein HomePod mini oder Apple TV 4K der zweiten Generation benötigt. Für die Stromversorgung sind zwei austauschbare AA-Batterien verantwortlich.

Den satten Aufpreis begründet der Hersteller mit einer Reihe von Verbesserungen im Detail. So sei das im Inneren des Geräts arbeitende Magnetventil jetzt nicht nur langlebiger und auch besser gegen Undichtigkeiten abgesichert, sondern bei der Verwendung nun auch mehr oder weniger geräuschlos. Auch beim Anschluss an den Wasserhahn hat Eve nachgebessert und verbaut hier jetzt eine robustere Verbindung mit Metallgewinde.

