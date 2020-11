Eurosport Channel: Freitags-Bundesliga für 99 Cent im Monat

Das Eurosport-Angebot von Anfang November dürfte sich nicht wiederholen. Damals war der Eurosport-Channel bei Amazon Prime für kurze Zeit ein Jahr lang für nur einen Cent zu haben. Doch das aktuelle Angebot diesbezüglich ist für Fußball-Fans auch kein schlechter Deal. Sieben Monate lang lässt sich Eurosport 2 HD Xtra inklusive der Freitagsspiele der Fußball Bundesliga für nur 0,99 Euro im Monat buchen.

Mit Eurosport 2 HD Xtra habt ihr Zugriff auf „Bundesliga Live by DAZN“ und damit die Freitagsspiele der Fußball Bundesliga. Am heutigen Abend steht zum Beispiel VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen auf dem Plan und in der nächste Woche das Derby Hertha gegen Union Berlin.

Einzig zu beachten ist die Tatsache, dass das Abo sich nach Ablauf der sieben Aktionsmonate automatisch zum Monatspreis von 5,99 Euro verlängert. Vermutlich wollt ihr also nach Ende der Bundesliga-Saison 2020/21 kündigen. Dies ist übrigens auf Monatsbasis, also auch vor Ablauf der sieben Angebotsmonate möglich..

6 Monate Audible für jeweils 4,95 Euro

Noch ein paar Tage läuft auch das Audible-Angebot zum Black Friday. Hier können Neukunden und Nutzer, die in den vergangenen sechs Monaten kein aktives Audible-Abo hatten, das Hörbuch-Abonnement über ein halbes Jahr hinweg zum Monatspreis von nur 4,95 Euro nutzen, das entspricht der Hälfte des regulären Abo-Preises von 9,95 Euro.

Audible ist die führende Plattform für Hörbuch-Downloads. Abonnenten können pro Monat ein Hörbuch frei aus dem umfangreichen Audible-Angebot wählen. Das Abo lohnt sich hier insbesondere mit Blick auf die zahlreich verfügbaren und im Einzelkauf deutlich teureren aktuellen und ungekürzten Hörbuch-Titel.

Auch hier gilt, dass ihr im Kopf behalten müsst, dass sich die Abo-Gebühren nach Ablauf des Aktionszeitraums auf die regulären 9,95 Euro erhöhen, wenn nicht zuvor gekündigt wird.