Digitalisierung: Kassen fordern gemeinsame Terminplattform

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen vor weiter wachsenden finanziellen Belastungen. Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverband werden die Gesamtausgaben im kommenden Jahr trotz beschlossener Sparmaßnahmen deutlich ansteigen.

Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes

Besonders stark wachsen die Kosten im stationären Bereich sowie bei den Honoraren niedergelassener Praxen. Die Einnahmen halten mit diesem Tempo nicht Schritt. Entsprechend wird mit weiter steigenden Zusatzbeiträgen gerechnet. Vor diesem Hintergrund fordert der Verband nicht nur zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung sondern auch eine grundsätzliche Neuordnung im Gesundheitswesen.

Digitale Ersteinschätzung und Termin-Plattformen

Im Mittelpunkt der Reformüberlegungen steht der Ausbau digitaler Plattformen. Nach Darstellung von Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, bieten digitale Anwendungen die Möglichkeit, den Zugang zur Versorgung gerechter und effizienter zu gestalten.

Kernidee ist eine unabhängige Plattform, an die freie Arzttermine gemeldet werden. Versicherte könnten diese Termine über ihre jeweilige Krankenkassen-App buchen. Ergänzt werden soll dies durch eine digitale Ersteinschätzung, bei der Nutzer ihre Symptome eingeben und eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen erhalten. Auf diese Weise ließen sich Notaufnahmen entlasten und Wartezeiten besser steuern.

Die Idee: Wie Doctolib, nur von den Kassen selbst

Die vorgeschlagenen Plattformmodelle sollen gleichzeitig auch bestehende Ungleichgewichte verringern. Gesetzlich Versicherte warten häufig länger auf Facharzttermine. Digitale Buchungssysteme mit verbindlicher Terminmeldung könnten hier transparenter wirken und vorhandene Kapazitäten besser verteilen.

Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist nun die Politik gefordert, um digitale Plattformlösungen nachhaltig in ein stabil finanziertes System einzubetten.