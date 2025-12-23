Digitale Ersteinschätzung per App
Digitalisierung: Kassen fordern gemeinsame Terminplattform
Die gesetzlichen Krankenkassen stehen vor weiter wachsenden finanziellen Belastungen. Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverband werden die Gesamtausgaben im kommenden Jahr trotz beschlossener Sparmaßnahmen deutlich ansteigen.
Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes
Besonders stark wachsen die Kosten im stationären Bereich sowie bei den Honoraren niedergelassener Praxen. Die Einnahmen halten mit diesem Tempo nicht Schritt. Entsprechend wird mit weiter steigenden Zusatzbeiträgen gerechnet. Vor diesem Hintergrund fordert der Verband nicht nur zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung sondern auch eine grundsätzliche Neuordnung im Gesundheitswesen.
Digitale Ersteinschätzung und Termin-Plattformen
Im Mittelpunkt der Reformüberlegungen steht der Ausbau digitaler Plattformen. Nach Darstellung von Stefanie Stoff-Ahnis, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, bieten digitale Anwendungen die Möglichkeit, den Zugang zur Versorgung gerechter und effizienter zu gestalten.
Kernidee ist eine unabhängige Plattform, an die freie Arzttermine gemeldet werden. Versicherte könnten diese Termine über ihre jeweilige Krankenkassen-App buchen. Ergänzt werden soll dies durch eine digitale Ersteinschätzung, bei der Nutzer ihre Symptome eingeben und eine Empfehlung zum weiteren Vorgehen erhalten. Auf diese Weise ließen sich Notaufnahmen entlasten und Wartezeiten besser steuern.
Die Idee: Wie Doctolib, nur von den Kassen selbst
Die vorgeschlagenen Plattformmodelle sollen gleichzeitig auch bestehende Ungleichgewichte verringern. Gesetzlich Versicherte warten häufig länger auf Facharzttermine. Digitale Buchungssysteme mit verbindlicher Terminmeldung könnten hier transparenter wirken und vorhandene Kapazitäten besser verteilen.
Aus Sicht des GKV-Spitzenverbandes ist nun die Politik gefordert, um digitale Plattformlösungen nachhaltig in ein stabil finanziertes System einzubetten.
Wow, was für ein innovativer Vorschlag und das bereits im Jahr 2025….
Ah, QuantAnt, wann haben Sie denn zuerst diesen Vorschlag geäußert und ihn an Politiker geschrieben? Bestimmt dann ja schon vor vielen Jahren. Wenn nicht, können Sie sich diesen Kommentar im Nachgang sparen, und vielleicht sogar die Idee gut finden.
Wenn niemand einen Vorschlag zur Verbesserung bringt, wird gemeckert. Wenn es aber jemand tut, wird ebenfalls gemeckert, dass das schon früher hätte passieren können. Da kann ich nur den Kopf schütteln.
Arbeite sehr nah an den Kassen und krieg dann doch einiges mit. Ich belächle den Vorschlag, weil der Vorschlag nur minimal was an der Gesamtsituation ändert und es andere Lösungen braucht. Ob und wann ich meine Ideen einbringe, kann ich dann glaub besser beurteilen.
Ja bitte! Ohne Doctolib gibt es kaum noch einen Termin beim Arzt und ich weigere mich, die mir meinen Daten zu füttern. Neu sind auch Fachärzte denen man nur noch auf den AB sprechen kann – Antwort kommt dann per SMS! Nur noch schlimm! Eine einheitliche Zwangsplattform in deutscher Hand wäre sehr zu begrüßen.
Hast du mal überlegt warum das so ist? Größere Praxen brauchen im Prinzip ein Callcenter weil den ganzen Tag das Telefon klingelt. Soviel Personal kann man gar nicht anstellen und es wirtschaftlich abbilden. Eine digitale Kommunikationsplattform schafft Entlastung für 08/15 Anrufe wie Terminvereinbarung oder Rezeptbestellungen. Das löst allerdings nicht das Problem der Zweiklassenmedizin.
Da funktioniert bei meinem Hausarzt schon seid Jahren sehr gut über ein Kontaktformular auf dessen Homepage.
Korrekt. Die Zweiklassen Medizin ist ein riesen Problem an der Wurzel und muss mehr als nur dringend reformiert werden. Ein zweites Kernproblem ist allerdings die fehlende Digitalisierung der administrativen Prozesse. Manche davon sind symptomatischer Natur, klar – andere selbst gemachtes systemisches Leid auf Prozess Ebene. Damit löst man nicht die großen Unwuchten aber man kann den Bremsklotz raus nehmen.
Keine Angst, die Gesundheitslobby, die Versicherungslobby und auch die Beamtenlobby werden schon dafür sorgen dass die zwei Klassenmedizin bleibt…
Ein Albtraum, was hier in Deutschland passiert!
Grundsätzlich finde ich die Idee gut erst mal einen Hausarzt zu besuchen bevor es zum Facharzt geht wie Neurologe z.b .
ABER dann geht man beispielsweise erst zum Hausarzt der einen dann in eine spezial Sprechstunde überweist und muss sich am Ende beim Hausarzt rechtfertigen warum er für die passenden Untersuchungen die Überweisungen oder Einweisungen schreiben muss . Es dauert schon ewig Termine für die Untersuchungen zu kriegen dann noch diese erklär Stunde beim Hausarzt. Weiß ja nicht ob das vom Budget abgezogen wird aber so macht es keinen Spaß . Sowas muss mal geklärt werden damit eine vernünftige Behandlung gewährleistet ist .
Gute Idee, aber jeder kann es dann über die App der jeweiligen Krankenkasse buchen? Also 250 verschiedene Apps?
Und das soll kosten sparen? Man muss doch wirklich kein Genie sein, um zu erkennen, dass das schon wieder nicht funktionieren kann.
Bitte nötig und überfällig.
Wie Doctolib, nur von den Kassen selbst. Das kann ja nur schiefgehen
Die Organisation und den Betrieb werden sich die Kassen teuer bezahlen lassen und haben damit das nächste Argument, die Beiträge noch weiter explodieren zu lassen
Da ist leider Gottes eine Menge dran :-(
Mangels Verständnis in der Prozessoptimierung (Status Quo), wird es auch mit Schlagbohrer nicht besser auf der finanziellen Ebene. Im Gegenteil. Der ahnungslose kauft sich den dicksten und teuersten Bohrer und klagt dann über Mehrkosten.
Selbst in der Ukraine und in Bolivien ist das seit über 10 Jahren STANDARD
Das ganze System ist krank da hilft so eine wunderidee digitale Terminvergabe auch nicht.