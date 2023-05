HomeKit-Steckdose von Legrand: Fehlinformationen im Apple Store

Zur Abwechslung mal keine Kaufempfehlung, sondern eine Warnung: Bei der im Apple Store angebotenen Steckdose Legrand Connected Socket Outlet Valena Life mit Netatmo sind wesentliche Teile der Produktbeschreibung schlichtweg falsch. So handelt es sich dabei weder um eine Steckdose nach französischer Norm, noch ist eine direkte Anbindung an HomeKit möglich.

Mit Blick auf die falsche Produktbezeichnung darf man davon ausgehen, dass hier einfach stumpf und ohne nachzudenken übersetzt wurde. Legrand bietet die Steckdose sinnigerweise in seinem Heimatland tatsächlich nach französischem Standard an, also mit einem hervorstehenden Erdungsstift anstelle der hierzulande üblichen seitlichen Klammern. Im deutschen Apple Store wäre ein entsprechendes Angebot natürlich Quatsch, dementsprechend gibt es hier auch eine „Schuko-Variante“ der Legrand-Steckdose zu kaufen, dies sich dann hierzulande auch ganz regulär verwenden lässt.

HomeKit nur mit Legrand-Gateway

Während dieser Fehler zwar irritieren mag, sich jedoch spätestens beim Blick auf die Abbildungen entlarven lässt, sind die falschen Angaben im Zusammenhang mit den Angaben zur HomeKit-Kompatibilität extrem ärgerlich. Wenn man sich darauf verlässt, dass man die Steckdose auch aus der Ferne steuern kann, wenn anstatt eines Gateways des Herstellers ein HomePod oder ein Apple TV der vierten Generation vorhanden ist, schaut man in die Röhre.

Für die HomeKit-Anbindung wird das Legrand-Gateway nämlich zwingend vorausgesetzt. Apple bietet diesen Steckdosenadapter im Paket mit einem Dimmschalter als Legrand Valena Life mit Netatmo Starter Pack inkl. Dimmschalter und Gateway separat zum Preis von 89,95 Euro an.

Ob jetzt Apple oder der Hersteller für das fehlerhafte Angebot verantwortlich sind, bleibt erstmal offen. Legrand hat uns zumindest bestätigt, dass die Angaben so nicht der Realität entsprechen und es sich hier nicht um eine eventuell neue Variante der HomeKit-Steckdose. Man kann in der Folge davon ausgehen, dass die Produktbeschreibung im Apple Store in absehbarer Zeit korrigiert wird.