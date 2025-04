Neues „Labor“: AVM startet Beta-Tests für FRITZ!OS 8.20

AVM hat den Startschuss für eine Version seines „Fritz! Labor“ genannten Beta-Programms gegeben. Zu Beginn haben Nutzer der Router-Modelle FRITZ!Box 7590 AX und FRITZ!Box 7590 die Möglichkeit, die ersten, für das kommende FRITZ!OS 8.20 geplanten Funktionen auszuprobieren. Die Beta selbst läuft wohlgemerkt noch unter der Versionsnummer 8.10.

Mit dieser neuen Beta-Version wird erstmals der Mesh-Repeater-Modus für die FRITZ!Box 7590 AX angeboten. Das Gerät soll sich damit noch flexibler in das Heimnetz integrieren lassen, um drahtlos für eine verbesserte WLAN-Abdeckung zu sorgen. Das Beta-Programm soll über die nächsten Monate hinweg schrittweise erweitert werden. Neben zusätzlichen Funktionen und Verbesserungen ist in diesem Zuge auch die Bereitstellung der neuen Labor-Version für weitere FRITZ!Box-Modelle geplant.

Mit dem oben erwähnten Mesh-Repeater-Modus lässt sich die FRITZ!Box 7590 AX drahtlos oder per Kabel in ein Mesh-Netzwerk einbinden, um dessen Reichweite effizient zu erhöhen. Im Smarthome-Bereich stellt die neue Laborversion erweiterte Steuerungsmöglichkeiten für den Mehrfachtaster FRITZ!Smart Control 440 bereit, so lässt sich darüber dann auch der Heizkörperregler FRITZ!Smart Thermo 302 in vollem Umfang bedienen. Zudem werden neue Funktionen für die Lichtsteuerung sowie zusätzliche Routinen integriert.

Ausfallschutz über Mobilfunk und einfachere Bedienung

Zu den Neuerungen gehört auch die Möglichkeit, für per WLAN oder Ethernet angebundenen FRITZ!Box eine Ersatzverbindung über Mobilfunk zu konfigurieren, um einen erhöhten Ausfallschutz zu gewährleisten. Zudem soll die neue Vorabversion von FRITZ!OS dafür sorgen, dass sich Dateien leichter teilen lassen und die integrierte Kindersicherung einfacher zu bedienen ist.

Eine Übersicht aller neuen Funktionen sowie Anleitungen zur Installation des FRITZ! Labors finden interessierte Nutzer im Labor-Bereich der AVM-Webseite. Im Detail sind alle Neuerungen und Verbesserungen hier aufgeführt.