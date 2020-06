eufy Indoor-Kameras: HomeKit Secure Video kommt verspätet

Die von der Anker-Tochter eufy angekündigten Indoor-Kameras werden auch HomeKit Secure Video unterstützen, allerdings später als geplant. Der Hersteller will die Funktion nun bis Mitte Juli bereitstellen und für interessierte Nutzer von Ende Juni an Vorab-Zugriff per Beta-Programm anbieten.

Begründet wird der Verzug mit einer zusätzlich erforderlichen Zertifizierung. Vermutlich zieht sich also der Zulassungsprozess mit Apple länger als ursprünglich geplant hin.

Für Nutzer in Deutschland ist diese Information zunächst ohnehin nur zweitrangig. Bislang hat eufy noch keinen Termin für die Markteinführung der Geräte hierzulande genannt. Bestätigt wurde nur, dass die Kameras auch außerhalb der USA in den Handel kommen.

Anker hat mit den Modellen Indoor Cam 2K und Indoor Cam 2K Pan & Tilt zwei bemerkenswert günstige HomeKit-Kameras im Programm. In den USA liegt der Preis für die Geräte bei 40 bzw. 50 Dollar. Das teurere Modell ist um 360 Grad drehbar und bietet eine automatisierte Bewegungsverfolgung.

Die Verfügbarkeit der Indoor Cam 2K hat Anker für Juni angekündigt. die Auslieferung der Indoor Cam 2K Pan & Tilt soll im Juli starten. Die Bereitstellung von HomeKit bzw. HomeKit Secure Video muss dabei nicht zeitgleich erfolgen, eufy hat diese Funktionen auch bei anderen Kameramodellen schon per Update nachgeliefert.