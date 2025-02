Spotify HiFi: Neue Hinweise auf kostenpflichtiges „Super-Premium“-Paket

Der Musikdienst Spotify könnte es in diesem Jahr tatsächlich wahr machen, und sein seit langer Zeit erwartetes HiFi-Angebot an den Start bringen. Spotify ist der einzige der großen Musikdienste, dessen Kunden bis heute nicht die Möglichkeit haben, ihre Musik auch in verlustfreier Qualität zu genießen.

Nachdem schon über einen längeren Zeitraum hinweg im Vorfeld über eine solche Option spekuliert wurde, hatte Spotify seine HiFi-Option vor vier Jahren sogar offiziell angekündigt. Damals war noch die Rede von einer Markteinführung im gleichen Jahr, in der Folge ist es dann aber sehr still um diese Funktion geworden.

Mittlerweile gilt es aber fast als sicher, dass Spotify das Lossless-Streaming – anders als Apple Music oder Deezer – nicht als Standardfunktion in sein Angebot integrieren wird, sondern stattdessen ein zusätzlich kostenpflichtiges Extra-Paket schnüren wird. Inoffiziell wird hier über ein „Super-Premium“-Paket für Musikfans diskutiert.

„Super-Premium“ als neue Abo-Stufe

Hinweise auf eine bevorstehende Markteinführung finden sich zwischen den Zeilen in einer von Spotify aktuell veröffentlichen Ankündigung zur verlängerten Zusammenarbeit mit der Warner Music Group (WMG). Hier ist die Rede davon, dass die neue Vereinbarung dazu beitragen wird, auch neue Fan-Erlebnisse sowie weitere kostenpflichtige Abonnementstufen und differenzierte Inhaltspakete zu liefern.

UMG-Präsentation zu „Super-Premium“

In ähnlicher Weise hat sich in der vergangenen Woche auch der Vorstandsvorsitzende des Musikkonzerns Universal Music Group (UMG) im Zusammenhang mit einer Vertragsverlängerung mit Spotify geäußert und an sein „Streaming 2.0“-Konzept erinnert, dessen Bestandteil eine „Super-Premium“ genannte Abo-Stufe ist.

In einer vorangegangenen Präsentation hatte UMG die obige Präsentationsfolie mit ausführlichen Details dazu veröffentlicht. Neben exklusiven Künstlerkontakten und einem Vorabzugriff auf neue Musik wurde hier auch die Verfügbarkeit von Hi-Res-Audio als Bestandteil genannt.