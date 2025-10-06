Immich: Private Alternative zu iCloud Photos startet offiziell

Die Open-Source-Anwendung Immich haben wir bereits in der Vergangenheit als Lösung für Nutzer vorgestellt, die ihre digitalen Bilder auf eigenen Computern oder Servern speichern möchten. Bislang musste man in diesem Zusammenhang jedoch stets darauf hinweisen, dass sich die App noch in der Entwicklung befindet und die Entwickler daher unbedingt eine zusätzliche Datensicherung empfehlen. Damit ist nun Schluss. Mit der am Wochenende veröffentlichten Version 2.0 liegt erstmals eine stabile Fassung der Anwendung vor, die ohne diesen Warnhinweis auskommt.

Gemeinsam mit der Veröffentlichung von Immich 2.0 (der Name Immich ist an das englische Wort „Image“ angelehnt) haben die Entwickler auch die Webseite zur App überarbeitet und sich den Fragen von Nutzern gestellt. Eine Videoaufzeichnung hängen wir unten an.

Die Software richtet sich an Nutzer, die ihre Mediendaten nicht bei kommerziellen Cloud-Anbietern speichern möchten. Stattdessen lassen sich die Dateien lokal oder auf einem selbst betriebenen Server sichern und über mobile Apps verwalten. Immich sieht sich dabei als Lösung zur Sicherung, Organisation und Verwaltung von Fotos und Videos. Der Leistungsumfang ist mit kommerziellen Cloud-Angeboten vergleichbar. Das Konzept setzt jedoch auf bestmöglichen Schutz der Privatsphäre. Der Zugriff erfolgt über eine Weboberfläche oder über eine für iOS und Android verfügbare App, die auch neu auf den Geräten vorliegende Aufnahmen automatisch speichern kann.

Online-Demo verfügbar

Immich bietet die Möglichkeit zur Kategorisierung, Volltextsuche und automatischen Erkennung von Personen oder Orten. Eine Demo-Version für den Zugriff per Webbrowser lässt sich hier testen.

Bei konkretem Interesse könnt ihr euch im Online-Handbuch zu Immich über die Systemvoraussetzung für lokale Installationen beziehungsweise Server informieren. Die Software ist grundsätzlich kostenlos, die Entwickler bitten jedoch darum, die Entwicklung durch Spenden oder den Kauf von Merchandise zu unterstützen.