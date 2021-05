eufy-Aktion: HomeKit-Kameras und Saugroboter zum Aktionspreis

Bei Amazon sind heute verschiedene Smarthome-Produkte von eufy mit Preisnachlass erhältlich. Darunter auch die mit HomeKit kompatiblen Kamerasysteme eufyCam 2C und eufyCam 2C Pro zu Preisen ab 180 Euro.

Der Unterschied zwischen den beiden Kameras beschränkt sich im Wesentlichen in einen besseren Bildsensor und die höheren Auflösung der eufyCam 2C Pro mit 2K. In der Standardversion ist die eufyCam 2C auf 1080p beschränkt und muss insbesondere bei Nachtaufnahmen Abstriche machen. Mit Blick auf den Gerätepreis liefert aber auch die „einfache“ Version der eufyCam ein ordentliches Gesamtergebnis.

Im Paket sind jeweils die Homebase von Anker und zwei der drahtlos verwendbaren Kameras enthalten. Anker gibt deren maximale Akkulaufzeit mit 180 Tagen an. Dieser Wert kann allerdings abhängig von Temperatur, Verbindungsstrecke und Nutzung stark variieren. So musste unsere eufyCam 2C im Winter teils schon nach vier Wochen wieder ans Ladekabel, aktuell läuft die Kamera nun aber schon den dritten Monat ohne Steckdose und zeigt einen noch knapp zur Hälfte gefüllten Akku an.

Erwähnt werden muss, dass die Kameras sich zwar in HomeKit integrieren lassen – das Update wurde im vergangenen Jahr nachgeliefert – für die Inbetriebnahme und Aktualisierungen aber die App des Herstellers und die Anmeldung mit einem Benutzerkonto voraussetzen. Von Vorteil ist bei diesem Konzept, dass ihr über keinen Kameraspeicher bei HomeKit verfügen müsst, sondern die Aufnahmen auf dem in die HomeBase integrierten, 16 GB großen Speicher vorgehalten werden können. Ausführlicher haben wir die eufyCam 2C vor einiger Zeit schon hier vorgestellt.

Neben den Kameras sind im Rahmen der aktuellen Aktion auch zwei Saugroboter von eufy sowie eine Videotürklingel und ein kabelloser Staubsauger zu Sonderkonditionen erhältlich.