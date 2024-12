EU plant Maßnahmen gegen Online-Handel aus Asien

Die Europäische Union erwägt offenbar Maßnahmen, um die stetig wachsende Flut von Paketen aus asiatischen Online-Shops wie Temu und Shein einzudämmen. Dies berichtet die Financial Times unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Dem Bericht zufolge wird unter anderem erwogen, zusätzliche Abgaben wie etwa eine Bearbeitungsgebühr pro Artikel einzuführen und auch die Gewinne der Plattformen zusätzlich zu besteuern. Ziel sei es, den wachsenden E-Commerce-Strom einzudämmen, der größtenteils die EU-Zollkontrollen umgeht.

Kritiker halten jedoch insbesondere die Besteuerung der Plattformgewinne für schwierig. Eine zusätzliche Umsatzsteuer auf den Erlös von E-Commerce-Plattformen würde auch europäische Anbieter belasten und könnte sich negativ auf die grundsätzlichen Pläne auswirken, die Digitalisierung in Europa voranzutreiben.

Zahl der Pakete seit 2022 verdreifacht

Der EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič schätzt, dass in diesem Jahr rund vier Milliarden niedrigpreisige Pakete in die EU importiert werden. Das wären fast dreimal so viele wie 2022. Viele dieser Sendungen liegen unter der Zollfreigrenze von 150 Euro, wodurch sie in den meisten Fällen auch keiner Prüfung unterzogen werden. Laut EU-Behörden hat dies zu einem Anstieg gefährlicher Waren geführt, darunter Spielzeug mit giftigen Stoffen.

Besonders im Fokus stehen dabei wohl die Geschäftsmodelle von Plattformen wie Temu und Shein. Die EU will hier neben der Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards auch eventuelle wettbewerbsrechtliche Vergehen prüfen.

Offizieller Vorschlag wird für Februar erwartet

Allerdings seien noch keine Entscheidungen getroffen, da internationale Handelsgesetze die Umsetzung möglicher Maßnahmen erschwerten. Ein umfassender Vorschlag könnte von der neuen EU-Kommission bereits im Februar vorgelegt werden.

Temu und Shein haben bereits Stellung bezogen und verlauten lassen, dass sie Reformen und Richtlinienänderungen zugunsten der Verbraucher grundsätzlich unterstützen, sofern diese fair und transparent gestaltet sind.