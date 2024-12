waipu.tv und Disney+ inklusive Streaming-Stick: Ein Jahr für 60 Euro

waipu.tv hat seine diesjährige Dezemberaktion gestartet. Im vergangenen Jahr gab es das mit Paramount+. Diesmal bekommt man waipu.tv Perfect Plus gemeinsam mit Disney+ (Standard mit Werbung) ein Jahr lang zum Preis von 59,99 Euro, und einen waipu.tv 4K Stick gibt es dabei noch obendrauf. Das Angebot richtet sich wie üblich an neu registrierte Kunden.

waipu.tv rechnet zwar andersrum und sagt, man würde den Streaming-Stick kaufen und bekommt dabei die Jahresabos Perfect Plus und Disney+ geschenkt. Eigentlich ist das aber völlig egal, unterm Strich bezahlt man auf zwölf Monate gerechnet nur monatlich 5 Euro für die beiden Videodienste. Dabei bleibt es euch freigestellt, ob ihr den TV-Stick benutzt, oder verpackt in die Ecke stellt.

Grundsätzlich ist der waipu.tv Stick dann eine gute Option, wenn ihr kein vernünftiges Smart-TV und auch keine Set-Top-Box habt, auf denen ihr die App von waipu.tv direkt ausführen könnt. Mit dem Streaming-Stick könnt ihr neben waipu.tv auch andere Videodienste und Mediatheken nutzen und habt auch eine hierfür optimierte Fernbedienung mit im Paket.

waipu.tv Perfect Plus kostet regulär 12,99 Euro pro Monat (demnächst soll dieser Preis auf 14,99 Euro erhöht werden). Dafür könnt ihr dann rund 300 Sender übers Internet schauen, 285 davon in HD-Qualität. Zudem ist der Zugriff auf die rund 30.000 Videos umfassende Mediathek der Anbieters inbegriffen und ihr habt die Möglichkeit, mit dem integrierten digitalen Videorekorder bis zu 100 Stunden Material aufzuzeichnen.

Gesamtwert 249,99 Euro

Disney+ Standard mit Werbung ist die günstigste der von Disney+ angebotenen Abovarianten. Der reguläre Preis liegt hier bei 5,99 Euro im Monat und man muss damit leben, dass beim Streamen von Filmen und Serien aus dem Angebot von Disney+ Werbung angezeigt wird. Weitere Infos zur Art und zum Umfang der Werbeeinblendungen hat Disney auf seinen Support-Seiten veröffentlicht.

waipu.tv gibt den Wert des Aktionspakets mit 249,99 Euro an. Den Sonderpreis in Höhe von 59,99 Euro bezahlt man zu Beginn. Vom 13. Monat an läuft das Abo – wenn nicht gekündigt – zum Preis von 19,99 Euro im Monat weiter.