Apples „Countdown 2024“ läuft und „To the Moon“ startet am Freitag

Apple hat auch in diesem Jahr wieder eine Aktion namens „Weihnachts-Countdown“ laufen. Wie in den Jahren zuvor beschränkt sich das Ganze bislang darauf, dass ihr Filme zu reduzierten Preisen kaufen könnt. Aus der alten iTunes-Aktion „12 Tage, 12 Geschenke“ ist „31 Tage, 31 Angebote“ geworden.

Wenn ihr digitale Filme kauft, findet sich hier vielleicht das eine oder andere interessante Angebot. Am heutigen Mittwoch gibt es beispielsweise den erst im Mai erschienenen Film „Garfield – Eine extra Portion Abenteuer“ als Kaufvideo zum Preis von 4,99 Euro.

Allerdings lohnt sich auch bei diesen kurzzeitigen Sonderpreisen unbedingt ein Preisvergleich. So will Amazon Apple offenbar ein wenig ärgern und bietet den Garfield-Film seinerseits sogar für nur 3,98 Euro zum Kauf an. Und der gestern von Apple vergünstigt angebotene Musikfilm „Back to Black“ ist bei Amazon im Streaming-Angebot von Prime Video enthalten.

Insofern haut uns Apples „Countdown 2024“ bislang noch nicht vom Hocker. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Die Aktion läuft noch den kompletten Monat bis zum 31. Dezember durch.

„To the Moon“ startet am Freitag

Auf Apple TV+ steht derweil mit „To the Moon“ für diese Woche eine Neuerscheinung auf dem Plan, die wir auch auf unserer persönlichen Watchlist haben. Der Film mit Scarlett Johansson und Channing Tatum in den Hauptrollen hat die erste Mondlandung im Jahr 1969 zum Thema. Allerdings in der Form, dass dieses Ereignis nie stattgefunden hat, sondern die Fernsehübertragung mit viel Aufwand in geheimen Filmstudios in den USA aufgenommen wurde.

Das Besondere ist dabei, dass die Produktion die vor 55 Jahren tatsächlich gegebenen Möglichkeiten berücksichtigt. Dabei wurden aufwändige Konstruktionen und Stunt-Installationen entwickelt und selbst bei der Beleuchtung nur zur damaligen Zeit verfügbare Gerätschaften verwendet.

„To the Moon“ ist schon seit einiger Zeit als Kaufvideo zum Preis von 16,99 Euro verfügbar. Von Freitag an lässt sich der Film ohne Zusatzkosten im Rahmen eines Abonnements von Apple TV+ streamen.