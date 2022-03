EU gibt grünes Licht für MGM-Übernahme durch Amazon

Im vergangenen Jahr machte die Meldung die Runde, dass sich Amazon den Medienkonzern Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) einverleiben will. Bei einer Übernahme in dieser Größenordnung bedarf es gewöhnlich der Zustimmung der zuständigen Kontrollbehörden. Zumindest für Europa gab es diesbezüglich nun grünes Licht: Die Fusionskontrolle der Europäischen Kommission hat damit verbunden keine Bedenken.

Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde den Wettbewerb auf den betroffenen Märkten laut Ansicht der prüfenden Kommission nicht beeinträchtigen, dementsprechend wurde das Vorhaben ohne jedwede Auflagen genehmigt. Im Detail lässt sich der EU-Beschluss hier nachlesen.

Allerdings sind damit noch nicht alle Hindernisse hinsichtlich der geplanten Übernahme von MGM durch Amazon aus dem Weg geräumt. In den USA steht die Genehmigung des Vorhabens weiterhin aus und die dort prüfende und einspruchsberechtigte Behörde Federal Trade Commission (FTC) kann sich diesbezüglich noch querstellen. Mit einer finalen Entscheidung wird allerdings noch in diesem Monat gerechnet.

James Bond, Fargo und Handmaid’s Tale für Prime Video?

Eine Einigung zwischen Amazon und MGM käme durchaus einem kleineren Erdbeben in der Branche gleich. So würden mit MGM mehr als 4.000 Filmtitel und 17.000 Fernsehserien an Amazon übergehen, darunter jede Menge klangvolle Namen. Allem voran findet sich James Bond im Portfolio von MGM, darüber hinaus zahlreiche weitere bekannte Titel wie etwa Die zwölf Geschworenen, Basic Instinct, Creed, Legally Blonde, Mondsüchtig, Poltergeist, Robocop, Rocky, Das Schweigen der Lämmer, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, Die glorreichen Sieben, The Pink Panther und Die Thomas Crown Affäre. Im Bereich TV-Serien hält MGM die Rechte an Serien wie The Handmaid’s Tale, Fargo und Vikings. Insgesamt haben die MGM-Produktionen bereits mehr als 180 Oscars und 100 Emmy Awards erhalten.

Eine Übernahme der MGM-Titel ins Portfolio von Prime Video würde die Position Amazons im Wettstreit mit Netflix, Disney+ oder auch Apple TV+ ohne Frage nennenswert verbessern.