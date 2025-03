EU-Ermittlungen: Apple muss mit nur milder Bestrafung rechnen

Die Europäische Kommission will sich noch in diesem Monat dazu äußern, ob und in welchem Umfang Apple und der hinter Facebook, WhatsApp und Instagram stehende Konzern Meta gegen das EU-Gesetz über Digitale Märkte (DMA) verstoßen haben. Sollte dies der Fall sein, wären Bußgelder in Höhe von bis zu zehn Prozent des weltweiten Jahresumsatzes der beiden Konzerne möglich.

Hinter den Kulissen scheint eine entsprechende Entscheidung bereits gefallen zu sein. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wurden zwar Verstöße bestätigt, die Strafen sollen jedoch vergleichsweise moderat ausfallen. Reuters beruft sich dabei auf interne und mit der Angelegenheit vertraute Quellen.

Teresa Ribera – Vizepräsidentin der Europäischen Kommission

Die beiden Unternehmen werden bereits seit dem vergangenen Jahr von der EU überprüft. Der Vorwurf gegen die beiden Unternehmen lautet, dass sie um ihre Marktmacht zu erhalten, gegen grundlegende Regeln der EU-Gesetzgebung verstoßen.

Milde Strafen als Kompromissangebot?

Die Tatsache, dass im Rahmen der EU-Entscheidung trotz vorhandener Verstöße eher milde Strafen zu erwarten sind, werde seitens der Behörden vor allem damit begründet, dass sie in erster Linie daran interessiert sind, die Einhaltung der Gesetze durchzusetzen, und nicht um die Unternehmen zu bestrafen. Zudem sprächen die vergleichsweise kurze Dauer der Verstöße – das Gesetz wurde erst im Mai 2023 eingeführt – und das geopolitische Klima für mildere Strafen.

Besonders interessant ist die Erwähnung des geopolitischen Klimas. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat das Vorgehen der EU gegen Konzerne wie Apple zuletzt heftig kritisiert und mit teils offenen Drohungen verbunden. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Teresa Ribera, hat noch im vergangenen Monat betont, dass die derzeitige US-Politik keinerlei Einfluss auf die Verfahren gegen Apple und Meta habe.

DMA soll Vielfalt der Angebote fördern

Das Gesetz über Digitale Märkte soll dafür sorgen, dass die EU-Bürger mehr Möglichkeiten bei der Nutzung von Onlineangeboten und Software-Dienstleistungen haben. Dazu gehört insbesondere auch die Regulierung marktbeherrschender Angebote, um auch kleineren Anbietern den Markteintritt zu ermöglichen.