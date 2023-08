Erzwungener Neustart: Wenn iPad und iPhone nicht mehr reagieren

Also merkt man sich grundsätzlich besser, dass man um einen Neustart zu erzwingen immer erst die Lautstärketaste, die sich am dichtesten an der Standby-Taste und dann die Lautstärketaste, die am weitesten von der Standby-Taste entfernt ist kurz drückt, und danach die Standby-Taste selbst gedrückt hält, bis das Apple-Logo erscheint. Als Standby-Taste bezeichnen wir die „Ein-Aus-Taste“, die beim iPad oben und beim iPhone seitlich angeordnet ist.

Während es man beim iPhone stets kurz zuerst Lauter-Taste und dann die Leiser-Taste kurz drückt, um dann die Seitentaste zu halten, bis das Apple-Logo wieder erscheint, wird es beim iPad ein klein wenig komplizierter. Grund dafür ist, dass die Lautstärketasten beim Apple-Tablet nicht generell an rechts der längeren Seite platziert sind, beim neuen iPad mini befinden sich diese an der kurzen Oberseite des Geräts.

Die hier in den letzten Tagen eingegangenen Leserberichte lassen vermuten, dass sich iOS-Geräte – insbesondere iPads – bei den aktuellen Temperaturen häufiger aufhängen, als dies sonst der Fall ist. Daher wollen wir nochmal an die Tastenkombination erinnern, mit deren Hilfe man einen Neustart der neueren iOS-Geräte ohne Home-Taste erzwingen kann.

