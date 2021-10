Ergo-Monitore von LG: Zweite Generation auch in Dual-Ausführung

Der koreanische Elektronik-Konzern LG hat heute die zweite Generation seiner Ergo-Monitore vorgestellt und bietet diesen fortan auch in einer Dual-Ausführung an.

So offeriert der LG Ergo Dual 27QP88D zwei unabhängig voneinander bewegliche 27-Zoll-Bildschirme, die zusammen an einem Standfuß arretiert sind. Beide Monitore lassen sich frei drehen, können geneigt und geschwenkt werden und lassen sich flexibel sowohl im Hoch- als auch im Querformat einsetzen.

Die Dual-Ausführung wird vom neuen LG Ergo Single 32QP880 begleitet. Der 32-Zoll-Bildschirm besitzt eine QHD-Auflösung von 2560 Pixel x 1440 Pixel, unterstützt wie auch das Dual-Modell den HDR10-Standard lässt eine Schwenkung um ±335° sowie eine Neigung um ±25 zu.

Die Ergo-Serie wurde im vergangenen Jahr erstmals präsentiert. LG bewirbt seitdem die einfache Möglichkeit Bildschirmposition und -ausrichtung an den Arbeitsplatz anzupassen, als besonderen „ergonomischem Komfort“ und hat diese Flexibilität in der zweiten Generation jetzt noch mal erweitert. So wurde die Höhenverstellbarkeit auf bis zu 13 Zentimeter bei der Single und auf bis zu 15 Zentimeter bei der der Dual-Variante verbessert.

Ab Anfang 2022 verfügbar

Die Ergo-Monitore richten sich sowohl an sitzende als auch stehende Rechner-Nutzer. Diese können die Bildschirme der Dual-Variante sowohl nebeneinander platzieren als auch übereinander anordnen oder in zwei ganz unterschiedliche Richtungen ausrichten. In Deutschland sollen die neuen Monitore voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2022 verfügbar sein.

Spätestens dann werden auch die Verkaufspreise der zweiten Ergo-Generation feststehen. Zur Orientierung: Der 27-Zoll UltraFine Ergo Monitor kostet aktuell 480 Euro, der 34-Zoll UltraWide Ergo QHD wird für 590 Euro verkauft.