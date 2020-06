Epic verschenkt „Stranger Things 3“ für Mac und Windows

Fast verpasst: Noch bis Donnerstag könnt ihr mit Stranger Things 3 das Begleitspiel zu der im vergangenen Jahr erschienenen dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie kostenlos laden. Der Titel steht im Epic Store für Mac und Windows zum Download bereit.

Stranger Things 3: The Game ist das offizielle Begleitspiel zur Saison 3 der erfolgreichen originalen Serie! Erlebe im Spiel sowohl bekannte Ereignisse aus der Serie wie auch völlig neue Missionen, Geheimnisse und Interaktionen mit Charakteren! Dieses Abenteuerspiel kombiniert einen unverwechselbaren Retro-Stil mit moderner Spielmechanik und bietet nostalgisches Vergnügen mit einem erfrischend aktuellen Touch.

Ebenfalls noch bis Donnerstag verschenkt Epic den Titel AER von Daedelic Entertainment. Hier ist allerdings nur eine Windows-Version erhältlich.

Verwandle dich in einen Vogel und erforsche fliegend eine farbenfrohe Welt aus Inseln, die im Himmel schweben. Wage dich in verlassene, alte Ruinen, in denen dich jeder Schritt näher ans Ende der Welt führt.