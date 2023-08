Entwickler machen Werbung für Apples Vision-Pro-Labs

Voraussetzung ist in jedem Fall, dass man bereits an einer App oder App-Version für die Apple-Brille arbeitet. Dabei besteht auch die Möglichkeit, dass sich je ein Entwickler und ein Designer im Team für einen Demo-Termin bei Apple bewerben .

Zwischen den Zeilen kann man in der vor allem an Entwickler adressierten Apple-Veröffentlichung lesen, dass weiterhin die Möglichkeit besteht, die auf mehrere Städte rund um den Globus verteilten Demo-Veranstaltungen für die Apple Vision Pro zu besuchen. In Deutschland hat Apple in München ein „Apple Vision Pro Developer Lab“ eingerichtet und Bewerbungen werden weiter angenommen.

In ähnlicher Weise äußert sich mit David Smith der Entwickler von Widgetsmith , einer App zur Personalisierung des Bildschirms mithilfe von selbst konfigurierten Widgets. Smith fasst seine Begegnung mit der Datenbrille von Apple dahingehend zusammen, dass er sich damit gefühlt habe als sitze er zuhause und arbeite an der nächsten Funktion für seine App.

