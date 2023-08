ZDFmediathek: Das sind die Neuzugänge im September

Hier sind die vom ZDF als Highlights klassifizierten Mediathek-Neuzugänge im September 2023. Darüber hinaus macht das Redaktionsteam des Senders auch auf zwei bereits online verfügbare Erweiterungen für die ZDFmediathek aufmerksam: Die True-Crime-Wochen mit Paulina Krasa und das Masterclass-Interview zu „Im Westen nichts Neues“.

True-Crime-Wochen

Schuld & Sühne mit Paulina Krasa – seit 1. August

In "Schuld & Sühne" rekonstruiert Journalistin Paulina Krasa Kriminalfälle, die etwas über unsere Gesellschaft verraten. In "Der vergessene Rentner" geht es um Heinz N., der zehn Jahre zerstückelt in seiner Tiefkühltruhe lag. Von einem Femizid an einem Strand in Portugal erzählt die Folge "Falle im Paradies". Die beiden Filme sind Teil der True Crime-Wochen in ZDFinfo.

Masterclass zu "Im Westen nichts Neues"

Interviewreihe für alle, die gute Filme lieben – seit 14. August

Die Interviewreihe "Masterclass" von ZDFkultur führt hinter die Kulissen preisgekrönter Filme. In neun neuen Folgen spricht Karim Sebastian Elias mit Machern

Welten-Saga II

Sechs neue Dokus mit Christopher Clark – ab 30. August

In der zweiten Staffel der "Terra X"-Reihe stellt Historiker Sir Christopher Clark zahlreiche von der UNESCO gelistete Schätze der Menschheit vor. Seine Reisen führen ihn rund um den Globus.

Hotel Barcelona

Zweiteiler mit Mina Tander – ab 2. September

Laura kehrt ins traumhafte Hotel ihrer Eltern in Barcelona zurück. Doch kaum ist sie angekommen, flammt ein alter Familienkonflikt auf: Lauras Mutter lastet ihr an, sich nicht für das elterliche Unternehmen eingesetzt zu haben. Nun gilt es, das Hotel zu retten.

Soll ich…?

Eine Schönheitsoperation machen lassen – 2. September

"Soll ich…?" konfrontiert Menschen um die 30 mit essenziellen Lebensfragen – und zeigt mögliche Folgen einer Entscheidung. In der neusten Folge des React-to-Formats geht es um das Thema Schönheitsoperationen.

Hauptschulklasse 9a

Dreiteilige ZDFreportage – ab 4. September

Die "ZDFreportage" begleitet mehr als sechs Monate lang die Klasse 9a der Adolph-Kolping-Hauptschule im Problembezirk Köln-Kalk, gibt intensive Einblicke in Unterricht und Privatleben der Protagonisten und zeigt die Konflikte von Heranwachsenden.

Crossfire – Tod in der Sonne

Vierteilige britische Mini-Serie – ab 5. September

Eine vermeintlich paradiesische Urlaubsreise auf die Kanarischen Inseln, die die ehemalige Polizistin Jo unternimmt, wird zum Albtraum: Bewaffnete Männer stürmen die Hotelanlage, und von jetzt auf gleich verändert sich das Leben aller Beteiligten.

Merz gegen Merz – Hochzeiten

Filmische Fortsetzung der Comedy-Serie – ab 7. September

Nach ihrer Scheidung kämpfen Anne und Erik leidenschaftlich um die Poleposition im Rennen um das glücklichere Leben. Anne legt gut vor, sie hat sich einen deutlich jüngeren Lover geangelt. Erik ist also im Zugzwang.

This is going to hurt

Siebenteilige britische Dramedy-Serie – ab 18. September

In "This Is Going To Hurt" muss sich Adam Kay, ein junger Assistenzarzt in der Gynäkologie, mit den Hürden im staatlichen Gesundheitssystem Großbritanniens herumschlagen.

Aufgestaut

Sechsteilige Instant-Fiction-Serie – ab 28. September

Stau. Hitze. Nichts geht mehr. In der sechsteiligen Instant-Fiction-Serie haben sich Lena und Finn mit ihrer Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt. Die Verkehrsteilnehmenden lassen ihrem Unmut freien Lauf. Auch Polizist Wuttke und seine Kollegin Strasser treffen genervt am Einsatzort ein: Sie haben es satt, die Protestierenden von der Straße zu kriegen.