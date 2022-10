Endlich behoben: Sonos korrigiert Fehler bei Arc, Beam und Ray

Bei diesen hätte man ein Problem mit der Audioqualität behoben, das dafür gesorgt hätte, dass die Sub-Ausgabe reduziert worden sei, sobald Arc, Beam oder Ray mit einem Sub oder Sub Mini gekoppelt wurden. Vom Fehler betroffen waren allerdings nur Anwender, die die intelligente Klangverbesserung Trueplay bei ihren Setups aktiviert hatten.

Die jetzt verfügbare Aktualisierung der Sonos-Software auf Version 14.18 führt in ihren offiziellen Update-Notizen lediglich die üblichen Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen an und geht nur kurz auf die bei den Soundbars beobachteten Bugs ein.

