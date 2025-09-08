Emmy Awards: Apple sahnt schon vor der offiziellen Preisverleihung ab

Während die Preisverleihung in den Hauptkategorien der Emmy-Awards erst in einer Woche, am 14. September 2025 stattfindet, werden die Gewinner in verschiedenen Nebenkategorien bereits im Vorfeld dieses Termins bekanntgegeben. In der Folge darf sich Apple bereits eine Woche vor der Hauptveranstaltung über die ersten Preise freuen. So hat Apple TV+ im Vorfeld bereits 15 Auszeichnungen erhalten. Besonders erfolgreich waren dabei die Comedyserie „The Studio“ und das Drama „Severance“. Letzteres hat bereits im Vorfeld als meistnominierte Produktion in diesem Jahr von sich Reden gemacht.

„The Studio“ konnte neun Emmy-Auszeichnungen verbuchen. Dazu zählten unter anderem die Preise für den besten Gastdarsteller, das beste Produktionsdesign und die beste Besetzung einer Comedyserie. Auch in den Kategorien Kamera, Kostüm, Schnitt, Musik sowie Tonbearbeitung und -mischung wurde die Serie berücksichtigt. Apple zufolge ist dies die höchste Zahl an „Creative Arts“-Emmys, die eine Comedyproduktion in der Geschichte der Preisverleihungen bislang erreichen konnte.

Das Drama „Severance“ wurde mit sechs Auszeichnungen bedacht, darunter die Preise für die beste Gastdarstellerin, das Produktionsdesign und die Kameraarbeit. Zusätzlich wurden die Titelsequenz, die Musikkomposition und die Tongestaltung prämiert. Mit insgesamt 27 Nominierungen war die Serie die am häufigsten für einen Emmy nominierte Produktion des Jahres.

81 Nominierungen für 14 Titel

Neben „The Studio“ und „Severance“ wurden auch weitere Produktionen von Apple TV+ für einen oder mehrere Emmy-Awards nominiert, darunter „Slow Horses“ und „Shrinking“. Apple konnte in diesem Jahr 81 Nominierungen für 14 unterschiedliche Titel verzeichnen und ist als einziger Anbieter gleich mehrfach in den Kategorien Comedy und Drama vertreten.

Was der Oscar für Filme ist, sind die Emmy-Awards für Fernsehproduktionen. Seit dem Start von Apple TV+ hat Apple für seine Filme und Serien mehr als 600 Auszeichnungen und fast 2.800 Nominierungen erhalten.