Hardware-Aktion: Amazon bietet den Echo Dot für (fast) die Hälfte an

Amazon bietet die neueste Generation des Echo Dot derzeit so günstig wie schon lange nicht mehr an. Der kleine Alexa-Lautsprecher ist anlässlich einer Hardware-Aktion von Amazon momentan zum Preis von 34,99 Euro zu haben. Offiziell kostet das Gerät mit 64,99 Euro fast das Doppelte.

In diesem Zusammenhang sei auch nochmal daran erinnert, dass ihr bei Amazon zusätzlich 20 Prozent Trade-In-Rabatt mitnehmen könnt, wenn ihr ein älteres Echo-Gerät besitzt und beispielsweise durch den neuen Dot ersetzen wollt.

Die aktuelle Generation des Echo Dot wurde 2022 vorgestellt und ist in den Farben Anthrazit, Tiefseeblau und Weiß erhältlich. Im Vergleich zur Vorgängergeneration hat Amazon hier die Audioleistung überarbeitet und vor allem für mehr Volumen und Bässe gesorgt. Zudem verfügt der Lautsprecher über einen integrierten Temperatursensor, dessen Werte sich auch als Auslöser für Routinen verwenden lassen.

Echo Dot nur noch ohne Uhr

Schade finden wir, dass Amazon den Echo Dot nicht mehr mit integriertem Display anbietet. Die dezent in den Stoffüberzug des Lautsprechers eingearbeitete Matrix-Anzeige für die Uhrzeit, Weckzeit oder Temperatur hat das Gerät zu einem hervorragenden Ersatz für klassische Radiowecker gemacht. Wenn man diese Funktion in Verbindung mit einem Echo-Gerät weiter verwenden will, muss man ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen. Als preisgünstigste Option bietet sich hier nun der im vergangenen Jahr vorgestellte Echo Spot an.

Diese neueste Variante der kleinen Alexa-Lautsprecher verfügt über ein integriertes Display, das allerdings nicht mit dem Bildschirm der Echo-Show-Geräte zu verwechseln ist. So lassen sich darauf keine Videos oder dergleichen abspielen, sondern die Anzeige ist auf Basisfunktionen wie Uhrzeit und Temperatur sowie die Darstellung von Covergrafiken bei der Musik- oder Hörbuchwiedergabe und ein paar Anruf- und Smarthome-Funktionen beschränkt.

Der Echo Spot kostet regulär 94,99 Euro und wird im Rahmen der aktuellen Hardware-Aktion von Amazon für 64,99 Euro angeboten.