Auch Echo Spot mit Uhr reduziert
Hardware-Aktion: Amazon bietet den Echo Dot für (fast) die Hälfte an
Amazon bietet die neueste Generation des Echo Dot derzeit so günstig wie schon lange nicht mehr an. Der kleine Alexa-Lautsprecher ist anlässlich einer Hardware-Aktion von Amazon momentan zum Preis von 34,99 Euro zu haben. Offiziell kostet das Gerät mit 64,99 Euro fast das Doppelte.
In diesem Zusammenhang sei auch nochmal daran erinnert, dass ihr bei Amazon zusätzlich 20 Prozent Trade-In-Rabatt mitnehmen könnt, wenn ihr ein älteres Echo-Gerät besitzt und beispielsweise durch den neuen Dot ersetzen wollt.
Die aktuelle Generation des Echo Dot wurde 2022 vorgestellt und ist in den Farben Anthrazit, Tiefseeblau und Weiß erhältlich. Im Vergleich zur Vorgängergeneration hat Amazon hier die Audioleistung überarbeitet und vor allem für mehr Volumen und Bässe gesorgt. Zudem verfügt der Lautsprecher über einen integrierten Temperatursensor, dessen Werte sich auch als Auslöser für Routinen verwenden lassen.
Echo Dot nur noch ohne Uhr
Schade finden wir, dass Amazon den Echo Dot nicht mehr mit integriertem Display anbietet. Die dezent in den Stoffüberzug des Lautsprechers eingearbeitete Matrix-Anzeige für die Uhrzeit, Weckzeit oder Temperatur hat das Gerät zu einem hervorragenden Ersatz für klassische Radiowecker gemacht. Wenn man diese Funktion in Verbindung mit einem Echo-Gerät weiter verwenden will, muss man ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen. Als preisgünstigste Option bietet sich hier nun der im vergangenen Jahr vorgestellte Echo Spot an.
Diese neueste Variante der kleinen Alexa-Lautsprecher verfügt über ein integriertes Display, das allerdings nicht mit dem Bildschirm der Echo-Show-Geräte zu verwechseln ist. So lassen sich darauf keine Videos oder dergleichen abspielen, sondern die Anzeige ist auf Basisfunktionen wie Uhrzeit und Temperatur sowie die Darstellung von Covergrafiken bei der Musik- oder Hörbuchwiedergabe und ein paar Anruf- und Smarthome-Funktionen beschränkt.
Der Echo Spot kostet regulär 94,99 Euro und wird im Rahmen der aktuellen Hardware-Aktion von Amazon für 64,99 Euro angeboten.
In letzter Zeit machen sich die Teile selbstständig. Gehen v alleine an und Alexa labert los.
Ja. DIE wollen das so.
Ist evtl. so ein DAU-Ding. Hier passiert so etwas nicht. Wir haben 5-10 Alexas im Einsatz.
Nein ist es nicht.
Internet ist voll von diesen Meldungen.
Auch bei mir zuhause machen zwei Echo Show manchmal was sie wollen.
Reagieren obwohl keiner redet und auch kein Fernseher läuft.
Schalten falsch oder reagieren nur träge auf Ansprache.
Das liegt unter anderem an dem Amazon Eigenen Betriebssystem, welches von Angang an schon schlecht war.
Und das ist nichts neues.
Dann zeige mal wo das „Netz“ voll davon ist. Selbst bei Reddit habe ich nichts aktuelles gefunden. Ich habe hier die gleichen Probleme wie eh und je, zum Beispiel dass auf Deezer Musiktitel nicht gefunden werden oder Lampen angeblich nicht verfügbar sind, aber sonst nichts ungewöhnliches Neues. Leider gibt es immer noch nichts besseres.
Weiß jemand, was mit dem Echo Studio passiert ist? Habe ich da was verpasst?
Wollte mir einen zulegen und finde ihn nicht mehr. Gibt es ihn nicht mehr?
Ich rate mal so ins Blaue und tippe auf: Ja!
Macht dir Spaß oder? Oben beleidigst du mit DAU, hier bist du auch nicht hilfreich.
Zur Frage, den Studio gibt es noch, aber die Verfügbarkeit ist leider extrem schlecht.
Deshalb ist er immer nur kurze Zeit gelistet.
Ich mag den dot ja und bin froh das ich noch 2 mit Display hab. Leider nur 1 mit Matrix