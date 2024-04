Eliot: Höhenverstellbarer Schreibtisch unterstützt Siri-Kurzbefehle

Mit dem Eliot hat der Münchner Anbieter Smartfurniture einen höhenverstellbaren Schreibtisch im Programm, der mit Merkmalen wie einer optionalen App-Anbindung gegen konkurrierende Produkte wie die von uns bereits vorgestellten Arbeitstische von Maidesite antritt.

Zudem legt der Hersteller Wert darauf, dass die verbauten Komponenten möglichst aus Deutschland und weiteren Ländern der Europäischen Union bezogen werden. Dies gelingt in vollem Umfang bislang jedoch nur beim preislich deutlich abgehobenen Top-Modell des Schreibtischs mit Namen Eliot Lock.

In der Basisversion ist der Eliot zu Preisen ab 540 Euro erhältlich. Das Modell Eliot Tiny zielt mit kompakten Abmessungen ab 100 x 60 Zentimetern auf die Verwendung zuhause. Der Eliot Original bietet nicht nur beim Format und den Materialien der Schreibtischplatte ein ganzes Stück mehr Flexibilität. Hier steigt man bei 690 Euro ein, dieser Basispreis lässt sich allerdings abhängig vom Format (zwischen 120 x 70 und 180 x 80 Zentimeter) und der Ausführung der Tischplatte noch deutlich nach oben drücken. Zur Auswahl stehen hier auch Ausführungen in Multiplex oder mit robuster Nanobeschichtung.

Die Motoren des Standardmodells „Original“ erlauben eine Höhenverstellung zwischen 65 und 130 Zentimetern und tragen bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung eine Gesamtlast von bis zu 160 Kilogramm. Lösungen für das Kabelmanagement oder auch Steckdosenerweiterungen sind für die Befestigung auf oder unter dem Tisch sind separat als Zubehör erhältlich.

App-Anbindung und Siri-Kurzbefehle gegen Aufpreis

Für die Höhenverstellung der Eliot-Schreibtische sind abhängig vom gewählten Modell Standard-Steuermodule mit unterschiedlichem Funktionsumfang zuständig. Die Möglichkeit zur App-Anbindung wird mithilfe eines separat erhältlichen Bluetooth-Dongles realisiert, das zum Preis von 65 Euro als Zubehör zu den Tischmodellen „Original“ und „Tiny“ erhältlich ist.

Über den Mehrwert der Eliot-App kann man natürlich streiten. Wer am Schreibtisch arbeitet, wird wohl in der Regel an diesem selbst auch die Höhenverstellung vornehmen. Im Zusammenhang mnit der App-Bedienung verspricht der Hersteller daher vor allem mehr Komfort bei Vorgängen wie dem Speichern verschiedener Höheneinstellungen.

Mit der Möglichkeit, die Tischhöhe per Sprachbefehl zu verstellen, könnte man sich dagegen eher anfreunden. Diese Option wird mithilfe von Siri-Kurzbefehlen realisiert, die sich über die Eliot-App aktivieren und konfigurieren lassen.

Vorübergehend 20 Prozent Rabatt

Im Rahmen einer zeitlich befristeten Sonderaktion gibt es mit dem Aktionscode Spring#2024% momentan 20 Prozent Rabatt auf das komplette Eliot-Sortiment inklusive Zubehör.