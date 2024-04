IKEA: 5 Euro Family-Rabatt macht den Smarthome-Einstieg erträglicher

IKEA hat sein Smarthome-Programm über die letzten Wochen hinweg ja durchaus nennenswert erweitert. Die Voraussetzung für einen vernünftigen Einstieg ist hier allerdings der mit 59,99 Euro nicht gerade günstige DIRIGERA-Hub. Vielleicht macht potenziellen Einsteigern die Tatsache, dass man hier momentan 5 Euro sparen kann, den ersten Schritt ein klein wenig einfacher.

Bei IKEA bekommt man heute 5 Euro Sofortrabatt auf Wohnaccessoires mit einem Mindestpreis von 25 Euro. Der DIRIGERA-Hub sowie zahlreiche weitere Produkte aus dem Smarthome-Sortiment des Einrichtungshauses sind hier ebenso eingeschlossen wie die in Kooperation mit Sonos angebotenen Produkte aus der SYMFONISK-Reihe.

Einziger Haken: Die Rabattaktion erfordert eine Mitgliedschaft bei IKEA Family und damit die Abgabe von ein paar persönlichen Daten. Ist diese Voraussetzung gegeben, dann findet der Preisabzug automatisch im Warenkorb Anwendung.

IKEA mittlerweile fest im Smarthome-Bereich verankert

Wenn man an die ersten Schritte von IKEA TRADFRI zurückdenkt, hat sich der Anbieter im Bereich der mit dem Internet verbundenen und per App oder Sprachassistent steuerbaren Heimausstattung enorm gemacht. Die Anschaffung der DIRIGERA-Zentrale lässt sich dann auch deutlich besser verkraften, wenn man an die in der Regel zu sehr guten Preisen angebotenen und mit dem Hub kompatiblen Smarthome-Produkte von IKEA denkt.

Allein über die letzten Monate hinweg haben wir hier als Neuvorstellungen beispielsweise den Wassermelder BADRING gesehen, der ebenso wie der neue Bewegungsmelder VALLHORN und der Tür-Fenster-Sensor PARASOLL für günstige 9,99 Euro angeboten wird.

IKEA hat seit dem vergangenen Monat mit TRETAKT zudem eine erfolgreiche mit 8 Euro erfreulich günstige Schaltsteckdose im Programm. Ganz neu wurden eben erst die bereits in größeren Formaten erhältlichen LED-Panels JETSTRÖM um eine Variante mit 30 x 30 Zentimetern Größe ergänzt.