elago Clear Case: Plastik-Schutzkappen für die AirPods Max

An technischen Verbesserungen könnten die AirPods Max in der zweiten Generation analog zu den neuen AirPods Pro 2 allem voran mit Apples neuem H2-Chip ausgestattet werden, was neben einer verbesserten Audioleistung auch positive Auswirkungen auf die Akku-Laufzeit haben sollte.

Gerüchte um eine anstehende neue Version der Kopfhörer gab es bereits ein Jahr nach deren Markteinführung. Mittlerweile ist allerdings schon längere Zeit nichts mehr in dieser Richtung zu hören, was zwar nicht zwingend ausschließen lässt, dass Apple beispielsweise gemeinsam mit den für dieses Jahr noch erwarteten neuen Macs auch eine neue Version seiner Kopfhörer vorstellt, die Wahrscheinlichkeit diesbezüglich aber deutlich senkt.

Die Überlegung, eine transparente Plastikhülle über die Ohrmuschel seiner Apple-Kopfhörer zu stülpen, mutet auf den ersten Blick etwas abwegig an. Doch könnte dergleichen zumindest in gewissen Situationen – sei es unterwegs oder bei der Arbeit – durchaus seine Berechtigung haben. elago wirbt hier mit dem Schutz nicht nur vor Kratzern und Stoßschäden, die Hülle soll sich auch gegen Verunreinigungen beispielsweise durch Öl oder sonstige Flüssigkeiten wirksam zeigen.

