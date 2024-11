Prime Video: Die Neuzugänge im Dezember 2024

Hier sind alle für den kommenden Monat angekündigten Neuerscheinungen bei Amazon Prime Video. Zu den Highlights im Dezember zählen dabei Amazon zufolge das Weihnachtsspecial „Jack in Time vor Christmas“, die Komödie „The Sticky“, die Serie „Secret Level“ und das Drama „Culpa Tuya – Deine Schuld“

Jack in Time vor Christmas

ab 3. Dezember

In diesem humorvollen, festlichen Abenteuer ist Jack Whitehall in den USA gestrandet und hat nur noch vier Tage, um rechtzeitig zu Weihnachten nach Großbritannien zurückzukehren. Unter Zeitdruck begibt sich Jack auf eine unglaubliche und, wie manche behaupten würden, fast unglaubwürdige Reise, die ihn mit Flugzeugen, Zügen, Huskys und Schlitten durchs Land führt. Auf seinem Weg schließen sich ihm einige seiner berühmten Freund:innen an und helfen ihm (mit Hand oder Huf!), das Chaos der Feiertage zu meistern und pünktlich nach Hause zu kommen.

The Sticky

ab 6. Dezember

Die Serie erzählt die Geschichte von Ruth Landry (gespielt von der dreifachen Emmy-Preisträgerin Preisträgerin Margo Martindale), einer entschlossenen Ahornsirup-Produzentin im mittleren Alter, die sich aufgrund drohender Enteignung durch die Behörden der Kriminalität zuwendet. In ihrem Vorhaben verbündet sie sich mit einem aufbrausenden Gangster aus Boston (Chris Diamantopoulos) und einem gutmütigen frankokanadischen Sicherheitsmann (Guillaume Cyr), um einen Raub von Quebecs Ahornsirupvorräten in Millionenhöhe zu planen.

Secret Level

ab 10. Dezember

Secret Level ist eine neuartige, animierte Anthologie-Serie, die Zuschauer:innen in 15 originellen Kurzgeschichten entführt, die in den Welten einiger der beliebtesten Videospiele spielen. Jede Episode, entwickelt von den kreativen Köpfen hinter Love, Death & Robots, ist eine Hommage an Videospiele und ihre Fans.

Culpa Tuya – Deine Schuld

ab 27. Dezember

Die Liebe zwischen Noah und Nick scheint unzerstörbar, trotz der listigen Bemühungen ihrer Eltern, sie zu trennen. Doch sein Job und ihr Eintritt ins College eröffnen ihren Leben die Chance auf neue Beziehungen. Das Auftauchen einer rachsüchtigen Ex-Freundin und Nicks Mutter mit unklaren Absichten erschüttert nicht nur ihre Beziehung, sondern auch die ganze Familie Leister in ihren Grundfesten. Wenn so viele Menschen darauf aus sind, eine Liebesgeschichte zu zerstören, kann sie dann wirklich gut ausgehen?

Neue Serien bei Prime Video

From | Staffel 1 ab 1. Dezember

Angry Birds: Mystery Island – A Hatchlings Adventure | Original ab 3. Dezember

The Men's Club | Exclusive | Staffel 5 ab 4. Dezember

Glitter And Greed: The Lisa Frank Story | Original | Staffel 1 ab 5. Dezember

The Sticky | Original | Staffel 1 ab 6. Dezember

Secret Level | Original | Staffel 1 ab 10. Dezember

Bandish Bandits | Original | Staffel 2 ab 13. Dezember

Rubble & Crew | Staffel 1 ab 14. Dezember

Beast Games | Original | Staffel 1 ab 19. Dezember

Seal Team | Staffel 6 ab 31. Dezember

Die Pinguine aus Madagascar | Staffel 1-3 ab 31. Dezember

Avatar: Der Herr der Elemente | Staffel 1-3 ab 31. Dezember

Bella And The Bulldogs | Staffel 1-2 ab 31. Dezember

Victorious | Staffel 1-3 ab 31. Dezember

Neue Filme bei Prime Video

Der Zug ab 1. Dezember

Igby ab 1. Dezember

Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat ab 1. Dezember

Gefährliche Freundin (1986) ab 1. Dezember

Mile 22 ab 1. Dezember

Nicht ohne meine Tochter ab 1. Dezember

Murphys Gestz ab 1. Dezember

Panik am rotem Fluß (1948) ab 1. Dezember

WarGames: Kriegsspiele (1983) ab 1. Dezember

No Way Out – Es gibt kein Zurück ab 1. Dezember

Das Appartement ab 1. Dezember

Die Feuerwalze ab 1. Dezember

Mrs. Brisby und das Geheimnis von NIMH ab 1. Dezember

Eine Sommernachts-Sexkomödie ab 1. Dezember

Einmal beißen bitte ab 1. Dezember

Natürlich blond ab 1. Dezember

Natürlich blond 2 ab 1. Dezember

Yentl ab 1. Dezember

City Slickers: Die Großstadt-Helden ab 1. Dezember

Moby Dick (1956) ab 1. Dezember

King George – Ein Königreich für mehr Verstand ab 1. Dezember

Drachenzähmen leicht gemacht ab 1. Dezember

Drachenzähmen leicht gemacht 2 ab 1. Dezember

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt ab 1. Dezember

Playmobil: Der Film ab 1. Dezember

Der Manchurian Kandidat ab 1. Dezember

Urteil von Nürnberg ab 1. Dezember

Das Ding aus dem Sumpf ab 1. Dezember

Priscilla – Königin der Wüste ab 1. Dezember

Die Frau in Rot ab 1. Dezember

Eine total, total verrückte Welt ab 1. Dezember

May December | Exclusive ab 1. Dezember

Blow Out – Der Tod löscht alle Spuren ab 1. Dezember

Something In The Water ab 1. Dezember

The Spectacular Now – Perfekt ist jetzt ab 1. Dezember

Respect ab 1. Dezember

Ronin ab 1. Dezember

Der Mann im Mond ab 1. Dezember

Mcquade, der Wolf ab 1. Dezember

Das Grauen aus der Tiefe ab 1. Dezember

Class – Vom Klassenzimmer zur Klassefrau ab 1. Dezember

Queen Bees – Im Herzen jung ab 1. Dezember

Fast X | Exclusive ab 1. Dezember

Barbie als Rapunzel ab 2. Dezember

Barbie – Mariposa und die Feenprinzess ab 2. Dezember

Barbie und der geheimnisvolle Pegasus ab 2. Dezember

Barbie als die Prinzessin und das Dorfmädchen ab 2. Dezember

100% Wolf ab 2. Dezember

Die Legende von Tomiris – Schlacht gegen Persien ab 2. Dezember

Jack In Time For Christmas | Exclusive ab 3. Dezember

They Want Me Dead ab 3. Dezember

Back To Black | Exclusive ab 4. Dezember

The Zero Theorem ab 4. Dezember

Highlander 2: The Quickening ab 5. Dezember

The Red Virgen | Original ab 5. Dezember

Spritztour ab 6. Dezember

Nightmare Alley ab 6. Dezember

39 Degrees | Exclusive ab 6. Dezember

Wild Card (2014) ab 7. Dezember

Exclusive ab 9. Dezember

Robots (2023) | Exclusive ab 10. Dezember

Der Zopf ab 10. Dezember

Beau Is Afraid | Exclusive ab 11. Dezember

Ein Freund zum Verlieben ab 12. Dezember

Sing ab 13. Dezember

Mortal Kombat ab 13. Dezember

Pets 2 ab 13. Dezember

The Tiger And The Snow ab 14. Dezember

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ab 16. Dezember

Tár | Exclusive ab 17. Dezember

Dan – Mitten im Leben! ab 18. Dezember

The Expendables ab 19. Dezember

The Expendables 2 ab 19. Dezember

The Expendables 3 ab 19. Dezember

Roses And Ivy | Exclusive ab 20. Dezember

Pink Butterfly | Exclusive ab 21. Dezember

The Loneliest Boy In The World ab 21. Dezember

The Transporter Refueled ab 22. Dezember

John Wick: Kapitel 4 | Exclusive ab 24. Dezember

Honest Thief ab 25. Dezember

Seelen (2013) ab 26. Dezember

Culpa Tuya | Original ab 27. Dezember

Joe Bell ab 29. Dezember

Ohne Limit ab 30. Dezember

Mein Name ist Otto | Exclusive ab 30. Dezember

Magic Mike ab 30. Dezember

On A Wing And A Prayer ab 31. Dezember