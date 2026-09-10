Eine Nacht im Moka Efti: Kostenloses Adventure zur Serie Babylon Berlin

Pünktlich zum heutigen Start der finalen Staffel der hochgelobten Fernsehserie Babylon Berlin in der ARD Mediathek hat der SWR in Zusammenarbeit mit Paintbucket Games das serienzugehörige Point-and-Click Adventure „Eine Nacht im Moka Efti“ kostenlos auf Steam veröffentlicht.

Mittelpunkt der Geschichte ist die Journalistin Gabriele Miersch, die sich nach einer verhängnisvollen Nacht im berüchtigten Nachtclub Moka Efti buchstäblich an nichts mehr erinnern kann. Selbst ihr eigener Name scheint aus ihrer Erinnerung getilgt. Um ihre Amnesie zu behandeln befindet sie sich nun in Therapie bei Dr. Schmidt, der einen gewissen Faible für unkonventionelle Therapiemethoden hegt und Gabriele mit Hypnose dabei helfen möchte die brisante Nacht im Moka Efti zu rekonstruieren.

Auf diese Weise kehrt ihr im Spiel immer wieder in diese eine Nacht im legendären Moka Efti zurück. Doch die Geschehnisse der vergangenen Nacht sind undurchsichtig und diffus. Und so sind auch die Abläufe und der Nachtclub selber in Gabrieles Erinnerungen verzerrt und durcheinander. Jede neue Erkenntnis und jedes neue Indiz eröffnet euch jedoch eine neue Perspektiven auf den Club und was in der Nacht tatsächlich passiert sein könnte.

Doch während ihr das Geflecht aus Mord, Erpressung und Intrigen entwirrt, muss auch Gabriele lernen, dass die Vorkomnisse im Moka Efti bereits geschehen sind und sie nichts davon rückgängig machen kann. Dennoch haben eure Entscheidungen während des Spiels einen erheblichen Einfluss auf den Spielverlauf. Bereits nahe zu Anfang werdet ihr vor die Frage gestellt, unter welcher Prämisse Gabriele ihre Nachforschungen im Nachtclub anstellte. Wollte sie nur jemandem helfen, ging es ihr um Gerechtigkeit oder war sie schlichtweg auf der Suche nach einer guten Titelstory?

Auch in der weiteren Entwicklung der Geschichte verlaufen die Handlungsstränge keinesfalls gradlinig. In Folge dessen lohnt es sich jedoch länger auf der Couch von Dr. Schmidt liegen zu bleiben um die Therapie aus einer anderen Perspektive zu wiederholen. So streckt sich auch die Spielzeit deutlich über die von den Entwicklern veranschlagten drei Stunden.

Optisch präsentiert sich das Spiel in einem isometrischen Comic-Noir-Stil, geprägt von expressionistischen Schraffuren und markanten Holzschnitt-Optiken. Das Moka Efti dient dabei als eine surreale Kulisse aus schriller Tanzfläche, stilvollen Separees sowie zwielichtiger Keller. Und verkörpert den Zwiespalt der Epoche, die von schillerndem Glamour auf der einen sowie der düsteren Realität aus Gewalt und Korruption auf der anderen Seite geprägt war.