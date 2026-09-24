Eight Sleep Pod 6: Das intelligente Bett wird kleiner und günstiger

Eight Sleep hat mit dem Pod 6 die nächste Generation seines intelligenten Schlafsystems vorgestellt. Die Mischung aus Matratzenauflage und wassergekühltem Hub soll das Bett automatisch erwärmen oder abkühlen und gleichzeitig Schlaf- und Gesundheitsdaten erfassen. Interessant für uns: Pod 6 startet nicht nur in den USA, sondern ist auch in Deutschland ab sofort erhältlich.

Im Mittelpunkt der Überarbeitung steht zunächst der Hub. Das neben dem Bett platzierte Gerät wurde laut Eight Sleep auf etwa die Hälfte seiner bisherigen Größe reduziert und passt dadurch unter viele Bettrahmen. Gleichzeitig soll das neue Kühlsystem Temperaturänderungen bis zu 20 Prozent schneller umsetzen. Beide Bettseiten lassen sich weiterhin unabhängig voneinander zwischen warm und kühl regulieren.

18 Sensoren statt zwei

Deutlich stärker ausgebaut wurde auch das Schlaf-Tracking. Während der Pod 5 zwei biometrische Sensoren nutzte, stecken im neuen Cover nun 18 Sensoren. Ohne Apple Watch, Ring oder anderes Wearable werden damit unter anderem Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität, Atemfrequenz, Schlafphasen und Schnarchen erfasst.

Die höhere Sensordichte soll auch helfen, Signale verschiedener Personen voneinander zu unterscheiden. Das System erkennt laut Hersteller, ob zwei Menschen dicht nebeneinander liegen und soll sogar Kinder oder Haustiere im Bett von den eigentlichen Nutzern trennen können. Die gesammelten Daten fließen in den sogenannten Autopilot, der Temperaturänderungen während der Nacht automatisch vornimmt.

Erstmals auch für Einzelschläfer

Neu ist eine Solo-Ausführung, bei der nur eine Seite beziehungsweise eine einzelne Matratze mit der Technik ausgestattet wird. In Deutschland kostet der Pod 6 Solo in 90 × 200 Zentimetern 2.199 Euro. Die reguläre Version für zwei Personen startet bei 2.899 Euro für 135 × 190 Zentimeter. 160 × 200 Zentimeter kosten 2.999 Euro, für 180 × 200 Zentimeter werden 3.199 Euro fällig.

Pod 6 bleibt außerdem mit vorhandenem Zubehör wie der temperierten Blanket, dem Pillow Cover und der verstellbaren Base kompatibel. Letztere kann unter anderem automatisch den Oberkörper anheben, wenn das System Schnarchen erkennt.

Abo bleibt Pflicht

Trotz des niedrigeren Einstiegspreises bleibt ein Haken: Für Pod 6 ist weiterhin eine Autopilot-Mitgliedschaft vorgeschrieben. Der günstigste Tarif kostet 199 Euro pro Jahr, Enhanced liegt bei 299 Euro und Elite bei 399 Euro. Abhängig vom Tarif sind weitere Gesundheitsfunktionen und zwei beziehungsweise fünf Jahre Garantie enthalten.

Eight Sleep arbeitet zudem daran, den Pod stärker in Richtung Medizinprodukt zu entwickeln. Für die Erkennung und mögliche Unterstützung bei Schlafapnoe strebt das Unternehmen regulatorische Zulassungen an. Aktuell handelt es sich dabei allerdings noch nicht um eine freigegebene Diagnosefunktion.