Ecovacs: WINBOT W2 und AIRBOT Z2 begleiten neuen DEEBOT X2

Der neue AIRBOT Z2 taucht bereits auf der chinesischen Webseite des Anbieters auf. Das fahrbare Luftreinigungssystem, dessen erste Generation für 1099 Euro in den Markt startete, bewegt sich in der neuen Version nun mit Geschwindigkeiten von bis zu 0,7 Metern pro Sekunde und besitzt neue Sensoren zur Hindernisvermeidung.

So kombiniert der WINBOT W2 Sicherheitsseil und Stromkabel und erweitert die All-in-One-Strippe zudem um eine automatische Kabelein- und -ausfahrfunktion. Ein aufgewerteter Saugnapf soll die Haftung am Fenster verbessern. Die neue Drei-Düsen-Weitwinkel-Sprühtechnologie soll für ein gleichmäßigeres Auftragen von Reinigungsflüssigkeiten sorgen. Eine neue Bahnenplanung in der Software des WINBOT W2 soll zudem für gleichmäßigere und um „30 Prozent gesteigerte“ Reinigungsergebnisse sorgen.

Mit dem WINBOT W2 wird noch in diesem Jahr eine Weiterentwicklung des 400 Euro teuren Fensterreinigungsroboters WINBOT W1 in den Markt starten.

Über das neue Saugroboter-Flaggschiff des chinesischen Anbieters Ecovacs konnten wir bereits am vergangenen Donnerstag berichten. Der neue Ecovacs DEEBOT X2 startet jedoch nicht allein in den Markt, sondern soll von zwei Weiterentwicklungen bereits bekannter Roboter-Modelle begleitet werden. Der WINBOT W2 und der AIRBOT Z2 kümmern sich dabei nicht um den Fußboden, sondern um Fenster und Luftqualität. Die Details sind jedoch noch spärlich.

