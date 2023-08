Urteil: Kein Copyright für KI-generierte Inhalte

Am amerikanischen Bezirksgericht des District Of Columbia hat Richterin Beryl A. Howell entschieden, dass sich von KI-Algorithmen generierte Inhalte nicht durch herkömmliche Copyright-Verfahren schützen lassen und damit ein Grundsatz-Urteil gefällt, das vor allem von den noch immer streikenden Autoren in den Vereinigten Staaten begrüßt wurde.

„Final Refusal Letter“: Das strittige Kunstwerk

„menschliche Urheberschaft“ fehlt

Das Urteil ist dabei signifikanter als auf den ersten Blick anzunehmen, da es im Streit nicht nur um das grafische Werk einer Künstlichen Intelligenz ging, sondern der Schöpfer der KI selbst, Stephen Thaler, das Gericht angerufen hatte. Thaler argumentierte hier: Wer die Algorithmen zu verantworten hat, die von der Künstlichen Intelligenz genutzt werden, sollte auch das Copyright auf deren künstlerische Schöpfungen besitzen.

Thalers Ansinnen wurde schon von mehreren Vorinstanzen abgelehnt und nun also auch von dem United States District Court for the District of Columbia zurückgewiesen. Das fragliche Werk sei „ohne eine lenkende menschliche Hand“ entstanden, die menschliche Urheberschaft sei jedoch eine der Grundvoraussetzungen um das Urheberrecht überhaupt anwenden zu können.

Unklare Rechtslage

Allerdings räumte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung (PDF-Download) auch ein, dass sich die Gesellschaft „zweifellos neuen Grenzen im Bereich des Urheberrechts nähern“ würde, da immer mehr Künstler auf die Hilfe von Künstlicher Intelligenz setzen würden, und entsprechende Hilfsmittel in ihre

Werkzeugkästen aufnehmen würden, um neue visuelle Kunstwerke zu schaffen und andere Impulse zu setzen.

Die zunehmende Abschwächung der menschlichen Komponenten bei der kreativen Erstellung neuer Werke werfe die Frage auf, wie groß der Anteil des menschlichen Wirkens noch sein muss, um Kunstwerke nach klassischen Maßstäben des Urheberrechts behandeln zu können.