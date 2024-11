EcoFlow River 2 Max: Ein kompaktes Strompaket für unterwegs

EcoFlow hat bei seinen Black-Friday-Angeboten noch einmal nachgefasst und bietet die kompakte Powerstation EcoFlow River 2 Max jetzt zum bisherigen Bestpreis an. Mit einem Preisnachlass von 40 Prozent kann man das Gerät vorübergehend zum Preis von 299 Euro bestellen.

Die River 2 Max zielt darauf ab, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten zu bieten und dabei bestmöglich portabel zu sein. Wenn ihr also einen möglichst großen Stromspeicher sucht, der eher wenig bewegt wird, werft ihr besser einen Blick auf Geräte wie die momentan ebenfalls vergünstigt angebotene Delta 2 von EcoFlow.

Den Akku der River 2 Max kann man mit seinen 512 Wattstunden fast schon als klein bezeichnen, dafür wiegt die Powerstation dann aber auch nur sechs Kilogramm und lässt sich an einem integrierten Handgriff gut transportieren. Lediglich 27 x 26 x 20 Zentimeter groß, bietet die EcoFlow River 2 Max zwei Schuko-Steckdosen mit maximal 500 Watt Leistungsabgabe, drei Anschlüsse für USB-A und einen für USB-C, eine Autosteckdose und DC-Ausgänge. Aufladen kann man den integrierten Akku am Stromnetz innerhalb von einer Stunde. Alternativ besteht die Möglichkeit, Solarmodule oder einen Autoanschluss zu verbinden.

LFP-Akku und App-Anbindung

Der in der River 2 Max verbaute Akku setzt auf die moderne und gegenüber früherer Akku-Generationen deutlich unempfindlichere LFP-Technologie. EcoFlow zufolge unterstützt das Gerät mehr als 3.000 Ladezyklen, bevor die Kapazität des integrierten Akkus auf weniger als 80 Prozent fällt. Nimmt man an, dass man den Akku täglich einmal komplett leeren und wieder aufladen würde, so wären dies immer noch mehr als acht Jahre Nutzungszeit. Aktuelle Infos zum Akku-Stand oder auch den aktuellen Leistungswerten lassen sich auf dem integrierten Display oder in der optional damit verwendbare App anzeigen.

Wichtige Faktoren beim Kauf einer Powerstation

Wir wollen hier nochmal an unsere generellen Empfehlungen bezüglich der Auswahl von Powerbanks erinnern. So sollte man nicht nur die verbaute Akku-Technologie, sondern ganz besonders auch die Größe und das Gewicht der Geräte berücksichtigen. Wie eingangs bereits angesprochen, muss man sich die potenziellen Nutzungsszenarien vor Augen halten und daraufhin entscheiden, ob das Gerät möglichst kompakt und leicht sein soll, oder ein hohes Speichervermögen im Vordergrund steht, weil Größe und Gewicht eine untergeordnete Rolle spielen.