Australien erlaubt Nutzung sozialer Medien erst ab 16 Jahren

Wer in Australien soziale Netzwerke nutzen will, muss jetzt mindestens 16 Jahre alt sein. Wir hatten bereits über entsprechende Pläne der australischen Regierung berichtet. Jetzt hat das australische Parlament das Gesetz mit dem Titel „Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024” verabschiedet.

Premierminister Anthony Albanese

Die Regelung soll junge Menschen besser vor Risiken im digitalen Raum schützen. Allerdings betont der australische Premierminister Anthony Albanese in diesem Zusammenhang, dass man mit dieser Maßnahme nicht etwa gegen Eltern oder Kinder vorgehen, sondern diese unterstützen wolle. Das Gesetz richte sich in erster Linie an die Anbieter digitaler Dienste, die laut dem Entwurf verpflichtet werden sollen, angemessene Maßnahmen zum Schutz der Altersgrenze zu ergreifen. Es liege nicht im Interesse der Regierung, zu überwachen, ob junge Menschen Wege finden, diese Sperren zu umgehen. Vielmehr hätten Plattformen wie Instagram, X, TikTok oder Snapchat die Pflicht sicherzustellen, dass Personen unter 16 Jahren keine Konten erstellen können. Die Regelung soll jedoch nicht bei Messenger-Angeboten wie WhatsApp oder bei YouTube greifen.

Anbietern drohen hohe Bußgelder

Wie sich die neuen Auflagen konkret umsetzen und kontrollieren lassen, bleibt erstmal abzuwarten. Fakt ist allerdings jetzt schon, dass die australische Regierung bei Verstößen mit empfindlichen Strafen droht. So könnten die Anbieter bei systematischen Verstößen mit Bußgeldern von bis zu 49,5 Millionen Australischen Dollar belegt werden.

Die neue Regelung wird nicht nur von den Anbietern sozialer Netzwerke, sondern auch von Nutzerseite her stark kritisiert. Beispielsweise wird dagegen angeführt, dass man auf diese Weise keinesfalls die Qualität der Angebote verbessere, sondern lediglich das Alter erhöhe, in dem junge Menschen damit konfrontiert werden.

Australien steht mit diesen Bestrebungen keineswegs alleine. Frankreich hat schon im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das die elterliche Zustimmung für Social-Media-Nutzer unter 15 Jahren vorschreibt und Florida will soziale Medien für Nutzer unter 14 Jahren sperren.