EcoFlow GLACIER Classic: Neue Akku-Kühlbox startet in drei Größen

Mit der GLACIER Classic bringt das vor allem für Stromspeicher und Solarstromlösungen bekannte Unternehmen EcoFlow die zweite Generation seiner mobilen Kühlbox auf den deutschen Markt. Das Modell ergänzt das bestehende Ökosystem des Herstellers um eine durchdacht konstruierte Kühl-, Gefrier- und Energieeinheit, die sich flexibel an unterschiedliche Einsatzgebiete anpassen lässt.

In drei Größen: Mit Akku, App und Tragegriffen

Die Kühlbox ist in drei Varianten mit 35, 45 und 55 Litern Volumen erhältlich und ab sofort über die EcoFlow-Website sowie über amazon.de bestellbar.

Optisch fügt sich die GLACIER Classic nahtlos in die Designsprache von EcoFlow ein: Die neu gestaltete Außenschale setzt auf klare Linien, robuste Materialien und eine matte Oberfläche, die der Kühlbox einen funktionalen, aber wertigen Auftritt verleihen. Im Vergleich zu anderen Modellen mit integriertem Akku verspricht EcoFlow bis zu 40 Prozent Platzersparnis – ohne Einbußen beim Stauraum.

Ein entnehmbarer Trenner gestattet unterschiedliche Konfigurationen

Stromversorgung und Raumaufteilung

Als Zubehör zu jeder GLACIER Classic verfügbar, bietet EcoFlow einen entnehmbaren 298-Wh-Akku, der bis zu 43 Stunden Kühlbetrieb ermöglicht. Geladen werden kann die Box wahlweise per Steckdose, im Auto oder über ein Solarpanel.

Das Classic-Modell kommt mit beidseitig öffnendem Deckel

Der Stromverbrauch bleibt dabei überschaubar: Im Kühlmodus (4 °C) liegt er bei 165 Wh pro Tag, im Gefriermodus (-18 °C) bei 520 Wh. Der integrierte Akku ist mit einem Handgriff wechselbar – besonders praktisch bei längeren Ausflügen ohne feste Stromquelle.

Innen ist das Kühlfach flexibel nutzbar: Ein entnehmbarer Trenner teilt den Innenraum auf Wunsch in zwei Temperaturzonen. So lassen sich Getränke kühlen und Tiefkühlkost gleichzeitig lagern. Wird der Trenner nicht gebraucht, verschwindet er platzsparend in der Tür und dient dort als Schneidebrett. Der beidseitig öffnende Deckel erleichtert den Zugriff.

Mit 35, 45 oder 55L Volumen für 799, 849 und 949 Euro

Geräuscharmer Betrieb, smarte Steuerung per App

Die GLACIER Classic arbeitet mit einer Geräuschentwicklung unterhalb von 39 dB. Auch bei längeren Laufzeiten stört sie weder beim Camping noch im Wohnmobil. Der Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +20 °C, je nach Modus mit einer Genauigkeit von ± 1 bis 3 Grad Celsius.

Temperaturüberwachung und Kontrolle per App

Über die EcoFlow-App lässt sich die Kühlbox vollständig steuern. Temperatur, Moduswechsel oder Akkustand lassen sich per iPhone abrufen und anpassen. So fügt sich die GLACIER Classic in das digitale Ökosystem des Herstellers ein, das bereits Solargeneratoren, Powerstations und Wechselrichter umfasst.

Die Preise starten bei 799 Euro für die 35-Liter-Version, die ab heute verfügbar ist. Der 45-Liter- und der 55-Liter-Typ, die sich derzeit nur vorbestellen lassen, kosten 849 beziehungsweise 949 Euro. Der Akku ist separat für 299 Euro erhältlich. Wer bis Ende Juli bestellt, erhält im Rahmen einer Frühbucheraktion 100 Euro Rabatt auf die einzelnen Modelle oder Bundles.