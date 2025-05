Prime Video im Juni 2025: 20 neue Serien, 81 neue Filme

Im kommenden Monat setzt Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video auf eine Mischung aus internationalen Serienproduktionen, exklusiven Filmstarts und Sportübertragungen.

Die britische Actionkomödie „Deep Cover„, in der sich Improvisationstalent und Undercover-Einsatz auf unkonventionelle Weise kreuzen, tritt mit einer Starbesetzung bestehend aus Orlando Bloom, Bryce Dallas Howard und Nick Mohammed am 12. Juni an.

Rennsportfans dürfen sich, ebenfalls ab dem 12. Juni, auf die Original-Dokumentation „American Thunder: NASCAR to Le Mans“ freuen, die den spektakulären Auftritt eines US-Stock-Cars beim legendären 24-Stunden-Rennen in Frankreich nachzeichnet.

Im Serienbereich sticht vor allem „Solange wir lügen“ hervor, eine achtteilige Adaption des gleichnamigen Jugendromans von E. Lockhart. Die Geschichte eines privilegierten Freundeskreises mit dunklen Geheimnissen spielt an der amerikanischen Ostküste und setzt auf eine dichte Atmosphäre zwischen Coming-of-Age und Psychothriller.

Actionreicher geht es in „Countdown“ zu, einer neuen Serie mit Jensen Ackles, die einen geplanten Anschlag in Los Angeles zum Ausgangspunkt einer weitreichenden Ermittlung macht.

Gänzlich andere Töne schlägt „Marry My Husband“ an. Das japanisch-koreanische Drama um eine Frau, die nach einem Verrat ihr Leben noch einmal von vorn beginnt, greift klassische Rachemotive auf – kombiniert mit Romantik, Zeitreise und gesellschaftlicher Selbstbehauptung. Die Serie erscheint zum Monatsende und wird im Wochenrhythmus fortgesetzt.

Neben fiktionalen Stoffen setzt Prime Video erneut auf Sportübertragungen. Wie schon im Vorjahr ist „The Championships – Wimbledon live“ dabei – Tennisfans können das Grand-Slam-Turnier ab dem 20. Juni im Rahmen ihrer Prime-Mitgliedschaft mitverfolgen.

Der lineare Sender Prime TV bleibt zudem Teil des Angebots und bietet eine zusätzliche Option für alle, die lieber auf ein kuratiertes 24/7-Programm setzen.