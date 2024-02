EcoFlow: 800-Watt-Upgrade für Wechselrichter kommt kostenlos

EcoFlow hat für die nächsten Wochen nicht nur neue Hardware in Aussicht gestellt, sondern eine erfreuliche Ankündigung für deutsche Nutzer gemacht. Das 800-Watt-Update für den Wechselrichter von EcoFlow wird in Form einer kostenlosen Firmware-Aktualisierung bereitgestellt werden. Bislang war die Kommunikation des Herstellers diesbezüglich dahingehend zu verstehen, dass die Aktualisierung mit einer Gebühr verbunden ist.

EcoFlow zufolge kann das Upgrade auf 800 Watt dann einfach über die zugehörige App durchgeführt werden, sobald der Gesetzgeber die erhöhte Leistungsabgabe erlaubt. Bislang ist die maximale Einspeisung von Balkonkraftwerken hierzulande auf 600 Watt begrenzt.

Solargesetz wartet auf Bundestag

Wann dies der Fall ist, steht derzeit noch in den Sternen. Anscheinend hat sich die diesbezüglich erforderliche Abstimmung im Bundestag verzögert, man darf aber immer noch hoffen, dass die Freigabe spätestens bis Frühsommer erfolgt.

Der Solar-Wechselrichter von EcoFlow ist im Rahmen einer Sonderaktion gerade sowohl über die Website des Herstellers als auch über Amazon zum reduzierten Preis von 234 Euro erhältlich. EcoFlow hat darüber hinaus auch die Preise für verschiedene Powerstations und Balkonkraftwerke nennenswert reduziert.

EcoFlow demnächst mit wetterfesten Powerstations

Im März will EcoFlow weitere Solar-Speicherlösungen für Heimnutzer auf den Markt bringen, die dem PowerStream-System des Herstellers zugeordnet sind, sich also in der Größenordnung von Powerstations bewegen. Die Geräte sollen nach IP54 wetterfest und für den Einsatz auf dem Balkon oder im Garten zertifiziert sein. Details liefern wir bei Verfügbarkeit nach.

EcoFlow hat seine Powerstations vergleichsweise früh um die Möglichkeit erweitert, eine Zusatznutzung als Solarspeicher zu erfahren. Der hierfür benötigte Wechselrichter kann dabei auch als Bindeglied zwischen Solaranlagen eines Fremdanbieters und dem EcoFlow-System genutzt werden. Wir haben uns das System im vergangenen Sommer genauer angeschaut.