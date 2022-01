Echo Show 15: HD-Bildschirm mit Alexa lässt sich vorbestellen

Der neue Echo Show 15 kommt in Kürze in den Handel. Amazon nimmt von heute an Vorbestellungen an und will am 17. Februar mit der Auslieferung beginnen.

Der Echo Show 15 wurde bereits Ende September angekündigt und präsentiert sich als 15,6 Zoll großer Info- und Unterhaltungsbildschirm mit Alexa-Integration. Das Gerät kann wahlweise im Hoch- oder Querformat verwendet werden und als Alternative zur Standardbefestigung an der Wand bietet Amazon auch einen Ständer als Zubehör an.

Neben der Integration der klassischen Alexa-Sprachsteuerung bietet der Echo Show 15 auch sogenannte Alexa-Widgets, die sich wie virtuelle Notizzettel auf dem Bildschirm positionieren lassen. Zur Verfügung stehen hier beispielsweise Kalender, persönliche Haftnotizen, To-do-Listen, Einkaufslisten und Erinnerungen.

Echo Show 15 kann zwischen Personen unterscheiden

Mit den Alexa-Widgets verbunden sind die optionalen persönlichen Profile erwähnenswert. Wenn gewünscht, kann eine Personenerkennung auf Basis von Stimmerkennung oder der integrierten Kamera aktiviert werden, sodass hier stets auf das jeweilige Familienmitglied zugeschnittene Termine und Notizen oder dergleichen angezeigt werden. Amazon betont, dass die Funktionen zur Personenerkennung vollkommen optional sind und die im Zusammenhang mit der „visuellen ID“ zur optischen Erkennung verarbeiteten Bilder ausschließlich lokal auf dem Gerät verarbeitet werden. Als zusätzliche Datenschutzoption ist der Echo Show 15 mit einer integrierten Kameraabdeckung und Ein-/Aus-Tasten für Mikrofon und Kamera ausgestattet.

Kombinierte Medien- und Infozentrale

Neben seinen Alexa-Funktionen positioniert sich der Echo Show 15 auch als Entertainment-Zentrale für die Küche oder dergleichen. Auf dem 40 Zentimeter großen Bildschirm mit 1080p-Auflösung lassen sich Medieninhalte von Videodiensten wie Prime Video oder Netflix und aus Mediatheken sowie Musikdienste, Radiosender, Podcasts und Hörbücher abspielen. Auch lassen sich – sofern vorhanden – die Bilder von kompatiblen Sicherheitskameras direkt auf dem Echo Show 15 anzeigen.

Lasst euch von den Aufnahmen, die das Gerät ohne Möglichkeit zum Größenvergleich an der Wand zeigen, nicht täuschen. Der Echo Show 15 bietet war den bislang größten Bildschirm aller Echo-Geräte, bleibt aber dennoch vergleichsweise kompakt. In den technischen Daten des Echo Show 15 gibt Amazon die Gesamtgröße des Geräts mit 402 mm x 252 mm x 35 mm an. Die integrierte Kamera kann mit 5 Megapixeln aufzeichnen, zudem finden sich zwei 1,6-Zoll-Lautsprecher ins Gehäuse integriert. Der Verkaufspreis liegt bei 249 Euro.