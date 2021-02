Echo Show 10 mit Personen-Tracking: Die ersten Pressestimmen

In den Vereinigten Staaten ist heute die Sperrfrist für die ersten Produktbesprechungen des neuen Echo Show 10 gefallen. Und die Rezensionen, die nun auf Amazons nächsten 10-Zoll-Monitor mit Alexa und integriertem Personen-Tracking einprasseln, dürften auch deutsche Anwender interessieren.

So gibt es hierzulande, außer dem vagen „Bald verfügbar“-Hinweis auf der Produktseite, zwar noch keinen konkreten Termin für das Debüt des Smart Displays, der Preis steht mit 249,99 Euro aber schon fest.

Ruhiger Motor, detailliert konfigurierbar

Dass dieser vielleicht gerechtfertigt sein könnte, lässt sich der CNET-Besprechung entnehmen, die den Echo Show 10 mit 8,1 von 10 möglichen Punkten bewertet und sowohl die ruhige Motorisierung der Basis als auch die zahlreichen Konfigurationsoptionen des Smart Displays lobt. So lässt sich nicht nur die exakte Ruheposition des Displays einstellen, auch der Tracking-Radius ist konfigurierbar. Wer möchte kann die Nachverfolgung des Sprechers zudem komplett deaktivieren.

Reporter Dan Seifert, der sich den Echo Show 10 für die amerikanische Technik-Webseite The Verge angesehen hat, gibt sich hingegen etwas enttäuscht. Abgesehen von den nun deutlich aufgewerteten Video-Telefonaten – Zoom unterstützt das neue Modell noch nicht – ist der neue Echo Show 10 ansonsten genau so gut beziehungsweise genau so schlecht wie seine Vorgänger-Modelle.

Wahllose Routinen-Starts, wenig Mehrwert

Ein Fazit, das wohl auch Lisa Eadicicco vom Business Insider unterschreiben dürfte. Diese stellt Echo Show 10 ebenfalls ein durchwachsenen Erfahrungsbericht aus, der zwar von den theoretischen Möglichkeiten angetan ist, die das neue Echo-Modell zu offerieren hat, dem auch mit einem Smart-Home-Hub ausgestatteten, ab morgen in den USA erhältlichen Modell jedoch zu viel Fehlfunktionen vorwirft.

Kein Zoom. Die Einstellungs-Menüs sind müßig. Das Starten von Routinen, die von der integrierten Personen-Erkennung ausgelöst werden, wirken oft wie zufällig ausgewürfelt.

Anders formuliert: Es scheint verkraftbar, dass wir in Deutschland nicht auch gleich morgen zugreifen können.