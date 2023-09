Amazon Fire TV: Neue Soundbar, neue Sticks und eine neue Brille

Kompatibel mit allen Fire TV-Geräten, verkauft Amazon in den Vereinigten Staaten jetzt eine Fire TV Soundbar für 119 US-Dollar. Der längliche Zwei-Kanal-Speaker unterstützt DTS, Virtual:X und Dolby Audio und hat zudem Bluetooth mit an Bord. Ob beziehungsweise wann das Gerät auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist aktuell noch unklar.

Eine neue Generation der Alexa-Brille mit integrierten Lautsprechern und Mikrofonen, die es nun auf eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden bringen soll und in sechs Ausführungen, auch mit individuellen Sehstärken erhältlich sein wird. Die Echo Frames werden ab 269,99 Dollar in den Handel starten – ein Termin steht jedoch noch nicht fest.

