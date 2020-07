eBay Technik-Aktion: iPad-Preis fällt unter 296 Euro

eBay hat für knapp zwei Wochen eine Technik-Aktion laufen, bei der man mit dem Aktionscode zusätzlich 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Wow-Angebote bekommt. Ein Blick auf die Liste der qualifizierten Artikel lohnt sich.

Aktuell könnt ihr so beispielsweise das iPad 10,2“ unter 300 Euro bekommen. Die eBay-Aktion ist thematisch breit aufgestellt und hält Produktkategorien wie Handy & Smartphones, Tablets, TVs, Kamera & Video, Gaming, Rechner und Lautsprecher bereit. Vom angezeigten Preis gehen an der Kasse per Aktionscode dann weitere 10 Prozent ab. Rechnen müsst ihr natürlich jeweils selbst.

Sinnvoll ist es in diese Zusammenhang natürlich, einen Blick auf die Angebotsbedingungen zu werfen. Dort wird nochmal darauf hingewiesen, dass der Code nur für Artikel von der Aktionsseite gilt.