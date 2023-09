EA App kommt für den Mac – PlayStation 5 und Zubehör im Angebot

Wenn wir bei Spielen sind, bringen wir gleich noch den Hinweis auf die aktuellen Playstation-Angebote unter. Die PlayStation 5 ist in der Standardedition mit optischem Laufwerk aktuell sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt um satte 100 Euro im Preis reduziert erhältlich und kostet mit 449 Euro vorübergehend genau so viel, wie die abgespeckte Digital-Edition der Konsole.

Zum genauen Zeitpunkt des App-Starts lässt EA noch nichts verlauten. Man wolle Spieler auf unterstützten macOS-Geräten in Kürze zu dem Wechsel auffordern. Die Übertragung von vorhandenen Spielen und Inhalten, einschließlich der bereits installierten Titel, werde dabei automatisch erfolgen. Auch alle lokalen und in der Cloud gespeicherten Spielstände sollen erhalten bleiben und automatisch übernommen werden.

Die EA App ist bislang nur für Windows verfügbar. Wer das Gaming-Angebot des Unternehmens auf dem Mac verwenden will, muss derzeit noch auf Origin ausweichen. Dies soll sich aber bald schon ändern. Electronic Arts zufolge wird eine Mac-Version der EA App in Kürze Origin als primäre Plattform für Mac-Besitzer ersetzen.

