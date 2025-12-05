E-Sport: Bundestag ebnet Weg für Gemeinnützigkeit

Der Bundestag hat der Anerkennung von E-Sport-Vereinen als gemeinnützige Organisationen zugestimmt. Sollte der Bundesrat noch im Dezember folgen, könnten Vereine mit E-Sport-Abteilungen bereits ab Januar 2026 steuerliche Vorteile erhalten.

Auch Zocken fördert freiwilliges Engagement

Dazu zählen mögliche Befreiungen von bestimmten Abgaben, der Zugang zu staatlichen Fördermitteln und die Möglichkeit, Spendenquittungen auszustellen. Zudem wäre es zulässig, Unterstützern pauschale Aufwandsentschädigungen zu zahlen. Die neue Regelung schafft vor allem Klarheit, da sich viele Vereine bislang in einer rechtlich unsicheren Situation befanden. Nach Angaben des Deutschlandfunks engagieren sich bundesweit rund 1.700 Vereine im elektronischen Sport.

Engagement ungleich verteilt

Parallel zu der Entscheidung diskutierte der Bundestagsausschuss für Sport und Ehrenamt über strukturelle Hürden im freiwilligen Engagement. Fachleute verwiesen auf den vierten Engagementbericht der Bundesregierung, der verschiedene Schwellen beschreibt, die Menschen den Zugang zu ehrenamtlicher Tätigkeit erschweren können.

Genannt wurden finanzielle Belastungen für Anfahrt oder Ausrüstung, fehlende zeitliche Flexibilität und soziale Vorbehalte gegenüber bestimmten Gruppen. Laut Bericht sind Personen mit niedrigerem Einkommen deutlich seltener engagiert als Menschen mit höherem Einkommen. Diese Unterschiede zeigen sich über viele Bereiche hinweg, von Sportvereinen bis zu kulturellen Einrichtungen.

E-Sport verbreitert gemeinnütziges Feld

Die Sachverständigen betonten, dass Engagement immer auch Mitgestaltung bedeute. Wer sich im Verein einbringt, prägt Strukturen und Angebote mit. Eine ungleiche Beteiligung wirke sich daher unmittelbar auf gesellschaftliche Teilhabe aus.

Programme zur Förderung von Engagement und zur Integration verschiedener Gruppen gelten aus dieser Perspektive als wichtige Bausteine, um Zugänge zu erweitern und Ungleichheiten zu verringern. Die Anerkennung des E-Sports als gemeinnütziges Feld könnte dazu beitragen, neue Gruppen für das Ehrenamt zu gewinnen und digitale Angebote stärker in die bestehende Vereinslandschaft einzubinden.