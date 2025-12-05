Dream Router 5G Max als Komplettlösung
Ubiquiti präsentiert UniFi 5G: Neue Gerätefamilie für den 5G-Zugang
Der Netzwerkausstatter Ubiquiti erweitert sein Sortiment um eine neue Gerätefamilie für den 5G-Zugang. Die Modelle der „UniFi 5G“-Reihe sollen den Aufbau von Mobilfunkanbindungen vereinfachen und lassen sich in bestehende Netzwerke ohne zusätzliche Verkabelung integrieren.
Der neue UniFi 5G Max für Innenräume
UniFi 5G Max für Innenräume
Ubiquiti führt mit dem UniFi 5G Max ein kompaktes 5G-Modem für den Einsatz im Gebäude ein. Das Gerät wird über einen PoE Anschluss mit dem Netzwerk verbunden und erscheint automatisch als zusätzliche WAN Schnittstelle in der UniFi Verwaltung. Eine gesonderte Verkabelung ist nicht notwendig. Das Modem kann frei platziert werden, da es wahlweise auf dem Schreibtisch steht oder per Halterung an Wand und Fenster befestigt wird. Eine flexible Positionierung verbessert die Signalqualität.
Der UniFi 5G Max erreicht im Downlink bis zu 2 Gbit pro Sekunde und kann als Hauptanschluss oder als Absicherung eingesetzt werden. Netzwerkregeln lassen sich so konfigurieren, dass einzelne Geräte oder VLANs gezielt über 5G geführt werden. Zudem können SIM Karten mit Verbrauchsgrenzen versehen werden, um Kosten zu kontrollieren. Der Verkaufspreis liegt bei 427 Euro, der Verkaufsstart soll in Kürze erfolgen.
UniFi 5G Max Outdoor für draußen
Für Standorte mit schwachem Empfang oder für dauerhafte Installationen im Freien erscheint der UniFi 5G Max Outdoor. Das Modell besitzt ein wetterfestes Gehäuse nach IP67 und ist für Dachmontagen, entfernte Betriebsorte oder mobile Szenarien geeignet.
Die Antennen bieten eine höhere Reichweite, während PoE auch hier die Installation vereinfacht. Technisch entspricht das Outdoor Gerät weitgehend der Indoor Variante und liefert die gleichen Übertragungsraten.
Der Verkaufspreis liegt bei 498 Euro, der Verkaufsstart ist für Januar 2026 vorgesehen.
Dream Router 5G Max als Komplettlösung
Mit dem Dream Router 5G Max stellt Ubiquiti ein Gerät vor, das 5G Anbindung und Routerfunktionen in einem System vereint. Das Modell bietet Tri Band WiFi 7 sowie lokalen Speicher über eine MicroSD Karte. Es kann die vollständige UniFi OS Umgebung ausführen und dient dadurch als zentraler Netzwerkbaustein für Büros oder temporäre Arbeitsorte.
Ein einzelnes Gerät stellt damit Mobilfunkzugang, drahtloses Netzwerk und Verwaltungsfunktionen bereit. Der Verkaufspreis liegt bei 624 Euro, der Verkaufsstart ist für Februar 2026 vorgesehen.
Alle neuen Modelle unterstützen physische SIM Karten und eSIM. Zwei Steckplätze ermöglichen die freie Auswahl des Netzbetreibers und erleichtern einen schnellen Wechsel zwischen Anbietern.
Schon lange drauf gewartet. Preise sind natürlich auch wieder sehr happig.
Richtig- ein gebrauchter 5G Router von z.B. Vodafone + einem UX7 ist günstiger.
Deshalb setze ich auf MikroTik – da hat die Cheateau 5G Familie auch schon lange eSIM
Natürlich ist MikroTik nichts für die Teenies oder Hausfrauen zu Hause, die alles Plug and Play haben wollen – dafür kann ich bei MikroTik aber so weit ins Detail gehen, wie bei kaum einen andern Netzwerkausstatter. Auch cool ist, dass ich nur ein WiFi SSID habe und je nach Passwort ist ein anderes VLAN geschaltet ;)
Das Feature eine SSID und VLAN per Passwort gibt es bei Unifi auch
Der eine Router sieht aus wie der AMPLIFI Alien in weiß. Den gibt es in ubiquiti Store übrigens nur für 99€ statt 400€ jetzt weis ich warum.
Das 5G Max ist/war bereits verfügbar, jetzt leider ausverkauft. Wie so oft bei denen. Hatte es gestern in meinem Warenkorb, wurde dann abgelenkt(Anruf) und schon war es weg btw. ausverkauft
Aber verstehe ich es richtig das dann noch ein Router dran muss für wlan ? Es ist eine reine Antenne oder ?
Ja – gibt aber (in den USA bereits erhältlich) ein All in One Gerät.
Ist bei allen neuen Unifi Produkten seit Jahren so. Es wird aber ständig Bestand aufgefüllt- man kann sich per Mail erinnern lassen, dass wieder Ware da ist.
Sehr cool
Professioneller als die Fritzen.
Aber wie ich sehe keine externen Anschlüsse für Antennen schade.
Nutze einen Teltonika 5G Router