E-Ink-Fotos ohne Akku: VidaBay „druckt“ wiederverwendbare Polaroids

Gedruckte Polaroids am Kühlschrank haben ihren eigenen Charme, sind aber nicht besonders flexibel. Die VidaBay Snap wollen genau hier ansetzen: Die kleinen Magnetbilder sehen aus wie Mini-Sofortfotos, zeigen aber ein E-Ink-Bild, das sich per Smartphone jederzeit austauschen lässt.

Der Trick dahinter ist NFC. Das iPhone versorgt den Magneten beim Übertragen kurzzeitig mit Energie und schickt gleichzeitig das neue Bild an das E-Ink-Display. Ein Akku, ein Ladeanschluss oder ein Netzteil sind daher nicht nötig. Ist das Bild einmal übertragen, bleibt es wie bei E-Readern dauerhaft sichtbar, ohne weiter Strom zu verbrauchen.

Die einzelnen Snap-Magnete sind rund 6,35 Zentimeter groß und etwa vier Millimeter dick. Über die zugehörige App lassen sich Fotos zuschneiden, drehen und mit einfachen Filtern anpassen. Das eigentliche Übertragen dauert laut ersten Praxiseindrücken rund 25 bis 30 Sekunden, weil das farbige E-Ink-Display nach dem Datentransfer noch aktualisiert werden muss.

Damit eignen sich die Snap-Magnete weniger als Ersatz für digitale Bilderrahmen, sondern eher als kleine, wechselbare Erinnerungsstücke. Der Ansatz ist vor allem deshalb charmant, weil das Foto nach der Übertragung einfach sichtbar bleibt und nicht wie ein Display ständig aktiv wirkt.

Nur vier Farben, aber genau das macht den Reiz aus

Die Darstellung ist allerdings nicht mit einem klassischen Display oder einem Fotodruck vergleichbar. VidaBay nutzt ein E-Ink-Panel, das nur Schwarz, Weiß, Rot und Gelb darstellen kann. Blaue und grüne Bildbereiche werden entsprechend umgerechnet und verlieren an Genauigkeit. Dafür entsteht ein eigener, leicht grobkörniger Look, der eher an Retro-Sofortbilder als an perfekte Smartphone-Fotos erinnert.

Praktisch dürfte das vor allem für Schnappschüsse, Kinderbilder, Reiseerinnerungen oder kleine Fotowände am Kühlschrank sein. Ganz reibungslos ist die NFC-Übertragung aber offenbar nicht immer: Damit iPhone und Magnet nah genug aneinanderliegen, muss eine dickere Hülle möglicherweise entfernt werden. Aktuell kostet ein einzelner VidaBay Snap 29,99 US-Dollar, das Dreierpack liegt bei 86,99 US-Dollar.