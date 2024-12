E-Book-Lese-App Yomu: Hier macht auch das Lesen von PDFs Spaß

Die App „Yomu“ ist ein E-Book-Reader für Mac, iPad und iPhone, den wir zuletzt vor allem zum Lesen von längeren PDF-Dokumenten genutzt haben. Hier gefällt uns das einfache Blättern, was wahlweise per Wischgeste oder Tab möglich ist, die Kachelansicht aller vorhandenen Seiten und die Möglichkeit am unteren Displayrand durch die Miniaturansicht des Dokumentes zu blättern.

Kacheln zeigen alle Seiten im PDF

Die Anwendung legt ihren Fokus auf ein minimalistisches Design und eine einfache Bedienung, die es auch Anfängern möglich macht ohne aufwendige Einstellungen direkt mit dem Lesen beginnen zu können.

„Yomu“ unterstützt mehrere Dateiformate, darunter ePub, Mobi, Kindle und PDF-Dokumente. Auch Comic-Dateien im CBZ- und CBR-Format werden gelesen und entsprechend dargestellt. Kopiergeschützte Bücher (DRM) lassen sich jedoch nicht öffnen. Dateien können aus der Cloud, per AirDrop oder über andere Apps importiert werden.

Um das Leseerlebnis individuell anzupassen, bietet die App verschiedene Einstellungen. Schriftgröße, Zeilenabstand und Seitenränder können geändert werden. Zudem stehen mehrere Farbschemata wie Tag-, Nacht- oder Sepia-Modus zur Auswahl. Diese Einstellungen lassen sich für jedes Buch separat speichern.

Blättern per Wischgeste und Miniaturansicht

Navigation und iCloud-Sync

Wie eingangs erwähnt, kann kann die Seite beim Lesen durch Wischen oder Tippen gewechselt werden. Eine Inhaltsübersicht oder Kapitelstruktur erleichtert die Navigation innerhalb eines Buches. Texte lassen sich markieren, mit Notizen versehen oder durchsuchen, um bestimmte Begriffe schnell zu finden.

Für die Organisation der Bibliothek bietet die App verschiedene Möglichkeiten. Bücher können in Ordnern sortiert oder mit Tags versehen werden. Zudem lassen sich Titel, Autoren und Coverbilder anpassen. Wer seine Markierungen und Notizen speichern möchte, kann diese laut Anbieter in Text-, Markdown- oder JSON-Formaten exportieren.

Die Organisation ist übersichtlich und einfach

Kosten und Datenschutz

In der kostenpflichtigen Pro-Version (die als Einmalkauf für 8 Euro angeboten wird und das Dokumentenlimit von maximal 10 Dateien aufhebt) wird die Bibliothek über Apples iCloud synchronisiert. Änderungen an Büchern oder Notizen werden dabei automatisch auf allen verbundenen Geräten übernommen werden. Voraussetzung ist, dass alle Geräte mit derselben Apple-ID angemeldet sind.

Die Basisversion von „Yomu“ ist kostenlos und enthält die wichtigsten Funktionen. Wer unbegrenzte Dokumente und die Cloud-Synchronisierung nutzen sowie die Entwicklung unterstützen möchte, kann auf die Pro-Version upgraden.

Nach Angaben des Herstellers werden keine persönlichen Daten erfasst oder weitergegeben. Alle Inhalte verbleiben auf den Geräten oder in der iCloud des Nutzers.