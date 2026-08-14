E-Autos als Stromspeicher stoßen auf großes Interesse

Elektroautos könnten künftig nicht nur Energie verbrauchen, sondern Haushalte bei Bedarf selbst mit Strom versorgen. Eine neue Bitkom-Umfrage zeigt, dass die Idee in Deutschland auf großes Interesse stößt: 77 Prozent würden sich bei einem Stromausfall sicherer fühlen, wenn sie auf den Akku ihres E-Autos zurückgreifen könnten.

Grundlage ist das sogenannte bidirektionale Laden. Ein entsprechend ausgerüstetes Elektroauto kann Energie nicht nur aus dem Stromnetz oder der heimischen Solaranlage aufnehmen, sondern später auch wieder abgeben. Im einfachsten Fall versorgt der Fahrzeugakku das eigene Haus, perspektivisch kann Energie auch zurück ins öffentliche Netz fließen.

Solarstrom tagsüber speichern, abends nutzen

Gerade in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage liegt der Nutzen auf der Hand. Überschüssiger Solarstrom könnte tagsüber im Auto gespeichert und am Abend im Haus verbraucht werden. Ein E-Auto mit beispielsweise 60 oder 80 kWh Akku bringt dabei deutlich mehr Speicherkapazität mit als typische Heimspeicher.

64 Prozent der befragten Haushalte finden die Nutzung eines E-Autos als Stromspeicher praktisch. Für 55 Prozent würde ein Elektroauto dadurch sogar attraktiver. Gleichzeitig ist das Thema noch längst nicht allen bekannt: Erst 46 Prozent haben schon einmal von bidirektionalem Laden gehört.

Noch nicht mit jedem E-Auto möglich

Ganz so einfach wie das Anschließen eines Ladekabels ist die Nutzung bislang nicht. Fahrzeug, Wallbox und Energiemanagement müssen das Rückspeisen unterstützen. Je nach Anwendung wird zwischen Vehicle-to-Home für das eigene Haus und Vehicle-to-Grid für die Einspeisung ins öffentliche Stromnetz unterschieden.

Bitkom fordert deshalb bessere regulatorische Rahmenbedingungen, mehr intelligente Messsysteme und einfacher nutzbare Angebote. 52 Prozent glauben, dass E-Autos als Speicher zu einer sicheren Energieversorgung beitragen können, 44 Prozent wünschen sich eine stärkere politische Förderung.

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