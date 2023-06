Dyson Zone: Kopfhörer mit Luftreiniger ab 20. Juli in Deutschland

Der extravagante Kopfhörer Dyson Zone war zu Jahresbeginn zunächst in ausgewählten Regionen erhältlich. Mittlerweile wird das Gerät auch in Deutschland zur Bestellung angeboten und soll vom 20. Juli an ausgeliefert werden. Wer auf einen Kopfhörer mit Luftreinigungsfunktion gewartet hat, kann auf der Dyson-Webseite zum Preis von 959 Euro zuschlagen.

Was sich ein wenig nach einem Aprilscherz anhört, hat bei Dyson allerdings ein klares Konzept. Beim Dyson Zone handelt es sich zunächst mal um einen drahtlosen ANC-Kopfhörer, dessen Leistungsumfang bei Bedarf um einen Luftfilter erweitert werden kann. Man darf davon ausgehen, dass der Hersteller die Montage des mit dem Luftfilter ausgestatteten Zusatzbügels insbesondere bei dessen Verwendung in verkehrsreichen Bereichen oder auch schlecht belüfteten Umgebungen vorsieht.

Geregelter Luftstrom und Schadstoffminimierung

Der Luftfilter im Dyson Zone passt dessen Luftstrom automatisch an das Aktivitätslevel des Nutzers an. Dabei sollen bis zu 99 Prozent der Partikelverschmutzung bis zu einer Größe von 0,1 Mikron aufgenommen und mithilfe zusätzlicher Karbonfilter auch jene Gase abfangen, die am stärksten für die Luftverschmutzung in Städten verantwortlich gemacht werden. Es wird kein Zufall sein, dass Dyson den Kopfhörer als erstes China auf den Markt gebracht hat, das ja für seine teils extreme Smogbelastung besonders bekannt ist.

Dyson verspricht Premiumklang und effektive Geräuschunterdrückung

Mit dem Kopfhörer an sich verspricht Dyson Premiumklang auf Basis von intelligenter Signalverarbeitung und einer Kombination aus aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und passiver Dämpfung durch die großen Ohrmuscheln. Die für die ANC-Funktion zuständigen Mikrofone verarbeiten die Umgebungsgeräusche 384.000 Mal pro Sekunde. Zusätzlich ist der Kopfhörer mit zwei Mikrofonen für Telefonie- und Transparenzsysteme ausgestattet.

Die Steuerung der Kopfhörerfunktionen kann per Sprachbefehl oder Berührung erfolgen. Ergänzend findet sich der Dyson Zone auch in die App des Herstellers integriert und liefert dort beispielsweise Informationen über die Luftqualität, die Equalizereinstellungen oder die mit bis zu 50 Stunden angegebene Akku-Laufzeit des Geräts.